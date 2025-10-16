El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Torres pierde la batalla contra Oliu

El riesgo reputacional deja tocado al banquero, mientras Sabadell sale reforzado tras 18 meses de resistencia

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:01

Comenta

«No voy a dimitir si no sale la opa». Son las palabras con las que el presidente de BBVA, Carlos Torres, lleva defendiendo desde ... enero que su mandato al frente de la entidad vasca está completamente al margen de la operación bancaria de la década. Sin embargo, el fracaso del resultado final puede dejar debilitada la imagen del banco y, especialmente, la de Torres, que tropieza dos veces en la misma piedra, tras el anterior intento fallido de fusión con Sabadell en 2020. La propia entidad lo reconocía en uno de los documentos remitidos al supervisor durante el proceso, recordando que la imposibilidad de cerrar sus planes, como finalmente ha sucedido, «podría afectar de forma negativa a la reputación de BBVA y generar reacciones adversas en inversores y clientes, así como afectar negativamente a la relación de BBVA con sus empleados y sus clientes».

