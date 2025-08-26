El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d) Europa Press

Sabadell ultima otro pago de dividendos a la espera de que BBVA mueva ficha

La entidad catalana repartirá 370 millones este viernes mientras el mercado presiona para que el banco vasco mejore el precio de su oferta

Ana Barandiaran

Martes, 26 de agosto 2025, 00:38

La principal estrategia del Banco Sabadell para combatir la opa de BBVA ha sido seducir a sus accionistas con suculentos dividendos que les convenzan de ... rechazar la oferta y del atractivo de su apuesta por seguir en solitario. Con esta hoja de ruta, este mismo viernes ejecutará un nuevo reparto con la primera retribución a cuenta con cargo al ejercicio 2025. El pago obligará al banco vasco a realizar un ajuste automático de su ecuación de canje, un pequeño cambio como antesala del gran dilema que afronta la entidad presidida por Carlos Torres: si mejorar su oferta y en qué cuantía. Es algo que el mercado ya descuenta desde hace tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  5. 5

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid
  6. 6 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  7. 7

    La pastelería Allô Paris abre su tercer establecimiento en Palencia
  8. 8

    Tres espacios de oficinas en Parquesol cambian a pisos y alojamiento en un año
  9. 9

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  10. 10

    Dos actrices de la serie La Moderna hacen parada en la provincia de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sabadell ultima otro pago de dividendos a la espera de que BBVA mueva ficha

Sabadell ultima otro pago de dividendos a la espera de que BBVA mueva ficha