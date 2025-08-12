El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

El mercado aún maneja la posibilidad de que la entidad vasca mejore su oferta en la recta final del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 12 de agosto 2025, 09:17

El mercado cotiza la decisión de BBVA de seguir hasta el final con su opa sobre Banco Sabadell pese a las condiciones de Competencia, ... Moncloa y, sobre todo, tras la venta de TSB y el megadividendo de 2.500 millones derivado de la operación. Y lo hace con subidsa del 1,2% para Banco Sabadell y con ligeras caídas del 0,25% para BBVA, en una jornada de alzas para el Ibex-35, que da un nuevo paso en su camino por los 15.000 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  5. 5 «Después de evacuarnos empecé a ver en los medios que mi casa se estaba quemando»
  6. 6

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  7. 7

    Arde una nave en un aparatoso incendio en Pinar de Jalón
  8. 8

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10

    La familia del desaparecido en Camporredondo pide la «máxima» colaboración ciudadana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa