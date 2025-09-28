El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell EFE

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

La entidad bancaria tiene hasta el martes para analizar la nueva oferta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:22

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    La agenda de la ministra de Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  7. 7

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  8. 8

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva