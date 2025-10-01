El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. EP

Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Su presencia en el capital se diluye del 48% al 41%. Carlos Torres destaca que la decisión de David Martínez de acudir al canje «habla por sí sola»

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:32

Ha sido uno de los secretos mejor guardados por Banco Sabadell desde el estallido de la opa de BBVA. La entidad catalana ha intentado estos ... meses guardar de forma escrupulosa los datos del peso de los inversores minoristas sobre el total de su estructura accionarial, consciente de que cuanto menos información al 'enemigo', más imprevisible el resultado final de la operación y, sobre todo, más dificultades para que BBVA haga cábalas sobre su estrategia para convencer a los accionistas. Ahora, en la recta final de la opa, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, desveló ayer que estos inversores particulares representan actualmente un 41% del capital del banco, una cifra que se ha diluido de forma notable, algo más de un 18%, durante estos 16 meses que ya dura el proceso, con mayor presencia de institucionales y arbitrajistas. Justo antes de que la entidad vasca lanzase su opa en mayo, la cifra rondaba el 48%, según los últimos datos públicos del Sabadell.

