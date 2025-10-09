El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

BlackRock pasa del 7,25%al 7,37% del capital de la catalana en una semana marcada por la guerra de cifras y el fin del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:15

Se acabó el tiempo. Los accionistas de Banco Sabadell tienen hasta este viernes a las doce de la noche para decidir si, tras 17 largos ... meses de proceso, acuden a la opa de BBVA. Fuentes del mercado explican que es posible que la entidad vasca ya tenga en sus manos este mismo jueves los datos de buena parte de los institucionales y los grandes fondos, que han aprovechado las últimas horas para ajustar posiciones en el capital de la catalana.

