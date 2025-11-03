El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El crédito al consumo se dispara en España. Reuters

El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones

El saldo vivo de este tipo de préstamos, cada vez más frecuentes para financiar estudios o vacaciones, repuntó un 10% en septiembre y superó los niveles previos a la caída de Lehman Brothers

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Los hogares españoles tiran del crédito al consumo para hacer frente al elevado coste de vida que, pese a la moderación de la inflación, sigue ... golpeando el bolsillo de las familias. En concreto, esta financiación se desbordó un 10,05% en septiembre, su mayor repunte desde febrero de 2020, en pleno estallido de la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  4. 4

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  5. 5

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  9. 9

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  10. 10

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones

El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones