El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»

La entidad se apoya en el dividendo para salvar el fiasco de la opa y recuerda a sus accionistas que prevé retribuir con 36.000 millones de euros hasta 2028

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El fracaso de la opa de BBVA, que se ha quedado en el 25,3% de aceptación, ha obligado al banco de Carlos Torres ... a mover ficha para levantar el ánimo de sus accionistas, que acumulan casi 18 meses de idas y venidas en la operación bancaria de la década. Tras conocerse el resultado, la entidad se ha apresurado a recordar que su camino sin Sabadell también está preparado para generar valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  4. 4 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  5. 5 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  9. 9 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026
  10. 10

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»

Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»