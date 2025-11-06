El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un avión de Iberia en el aeropuerto de Barajas. AFP

Los aviones de Iberia ofrecerán internet por satélite gratis tras un acuerdo con Elon Musk

Starlink comenzará a instalar su conexión en 500 aviones de la flota de IAG a partir de 2026

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:49

Todos los viajeros que cojan un avión de Iberia tendrán internet de alta velocidad por satélite gratis a partir de 2026. El grupo IAG se ... ha aliado con Starlink, la compañía de Elon Musk, para ofrecer conectividad wifi de alta velocidad en más de 500 de sus aviones de Iberia, Aer Lingus, British Airways, Level y Vueling. Según señaló Iberia este jueves en un comunicado, el primer avión ofrecerá el servicio a principios de 2026.

