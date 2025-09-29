El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

Objetivo cumplido: el nuevo sistema de cotización para los autónomos ha conseguido recaudar en su primer año de despliegue más que antes. Así se lo ... comunicó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales en la reunión que mantuvieron este lunes para avanzar en los nuevos tramos de cotización para el año que viene y siguientes, una reunión que han calificado como «positiva».

«La reforma ha incrementado la base de cotización media del sistema en su primer año de vigencia, por lo que la recaudación no solamente no se ha reducido, sino que además ha aumentado, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema», explicó UATAE en un comunicado. Así, la renta media de los trabajadores por cuenta propia ronda ya los 25.000 euros anuales (con datos del ejercicio 2023), aunque esta cantidad difiere significativamente en función de si son societarios y no societarios, puesto que los primeros tienen una renta media de casi 39.000 euros y los segundos, en cambio, no llegan a 18.500 euros, según los datos hechos públicos por esta asociación, que destaca que significa que los autónomos personas físicas, de media, se sitúan en el entorno del salario mínimo, una vez descontadas las cuotas a la Seguridad Social.

El nuevo sistema de cotización por tramos ajustados a los rendimientos netos que se implantó a partir de 2023 ha permitido aflorar que 842.000 autónomos coticen ahora más, puesto que estaban pagando por debajo de lo que deberían. En el lado contrario, había más de 590.000 autónomos que estaban cotizando de más, los más vulnerables, según destacó ayer UGT. Es más, 315.000 trabajadores por cuenta propia pagaron en 2023 una cuota inferior a la mínima de 2022, lo que representa un 10% del colectivo. «El nuevo sistema les hace menos vulnerables porque pagan menos por una protección futura similar», señala UATAE.

Los autónomos societarios, en proporción, han sabido moverse mejor en el nuevo sistema y reflejan mayores cambios de base de cotización. Esto puede deberse a que cuentan con mejor asesoramiento como consecuencia de su situación económica. Y es relevante también porque esa falta de asesoramiento e información puede influir en el punto anterior y con los años evolucionar hacia un mayor número de personas de ingresos bajos que reduzcan su base; de hecho, ya empieza apreciarse en las bases provisionales del año 2024.

Mejorar proceso y acelerar tiempos

El Gobierno pretende en esta recta final de año, además de establecer las nuevas cuotas de los autónomos a partir de 2026, modificar el cese de actividad para que llegue a más emprendedores, puesto que ahora se rechaza el 60% de las peticiones.

En lo que ha coincidido Seguridad Social y los agentes sociales es en mejorar los procedimientos y acelerar los tiempos, después de haberse detectado algunos problemas durante el primer tramo de regulación de las cuotas de autónomos de 2023, entre ellos, la parte de autónomos societarios y familiares colaboradores que no se les había permitido mantener su base de 2022 al haber tenido rendimientos cero.

En este sentido, desde Uatae precisaron que el Gobierno les ha confirmado que los trabajadores por cuenta propia que decidan renunciar a la devolución podrán revalorizar su base de cotización de 31 de diciembre de 2022, aplicando la actualización conforme al IPC y que la renuncia será tácita, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, simplificando así la gestión, salvo que el autónomo se oponga.