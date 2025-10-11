El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos

A partir de 2026 deben usar el 'software' oficial pero la norma de facturar digitalmente no entrará en vigor, como mínimo, hasta octubre de 2027

Cristina Cándido
Lucía Palacios

Cristina Cándido y Lucía Palacios

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:24

Comenta

La factura electrónica está quitando el sueño a siete millones de pymes y autónomos. La superposición del sistema de facturación para combatir el fraude, impulsado ... por el Ministerio de Hacienda, y la obligación lanzada por el departamento de Economía de facturar electrónicamente para luchar contra la morosidad se ha convertido en un quebradero de cabeza para estos colectivos, debido a la complejidad de su puesta en marcha, la descoordinación en la implementación de los plazos y la falta de información precisa que circula en torno a ambos procesos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  2. 2 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  3. 3 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  4. 4 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  5. 5

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  6. 6

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  7. 7

    La Guía del Cocido reúne 42 restaurantes en los que degustar este plato en Valladolid
  8. 8 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  9. 9 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  10. 10

    La vida vuelve al número 32 de Goya 25 meses después de la explosión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos

La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos