El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Los aranceles restarán hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) advierte de que la inversión de EE UU se ha comenzado a contraer por la incertidumbre global y la depreciación del dólar frente al euro

E. Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:04

Comenta

Los aranceles impuestos por Donald Trump al mundo ya está generando recortes en las distintas economías. Y aunque en España el impacto será más limitado ... que en otros países europeos por la menor exposición de nuestras exportaciones (solo el 4,7% del total), el agujero también se notará en el crecimiento. Según los últimos cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE, el impacto de los aranceles del 15% en España será de entre una y dos décimas de PIB este año, y hasta cuatro décimas en 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  3. 3 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  4. 4

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  5. 5 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  6. 6

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  7. 7 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  8. 8

    Las fotos rescatadas del abuelo Pedro, el médico que retrató la vida cotidiana de Galicia y Valladolid
  9. 9 La Junta refuerza la prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa que afecta al ganado
  10. 10

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los aranceles restarán hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año

Los aranceles restarán hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año