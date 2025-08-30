El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

AVE en una imagen de archivo. RC

Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

El fuego se originó en el vagón de cola y los bomberos han evacuado a todo el pasaje sin heridos

José A. González

José A. González

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:33

El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido desde primera hora de esta tarde después de que se incendiara el último vagón de ... tren a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real y que ha obligado al desalojo de los 210 pasajeros del convoy y ha cortar la vía que conecta el centro y el sur peninsular.

