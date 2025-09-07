El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Promoción de la campaña. E. N.

Unicaja amplía a octubre su 'Requetecuenta digital'

E. N.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:13

Unicaja amplía hasta el 31 de octubre la promoción para los nuevos clientes que contraten su cuenta online remunerada, denominada 'Requetecuenta digital'. Este producto ofrece una «atractiva» rentabilidad de hasta el 3% TAE durante los primeros 12 meses, siempre que se domicilie una nómina o pensión de, al menos, 600 euros.

Según informó la entidad en un comunicado, la decisión de extender la campaña responde a la «buena» acogida que ha tenido la promoción entre los nuevos clientes de Unicaja. Este producto forma parte de la estrategia para atraer nuevos clientes a través de una oferta que combina rentabilidad, sencillez e innovación. «Esta política se enmarca en su modelo de banca centrada en las personas».

