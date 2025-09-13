Tempos Vega Sicilia abre nueva etapa bajo la dirección de Jessica Julmy Los principales objetivos serán consolidar el desarrollo futuro de las bodegas, custodiar su prestigio internacional y coordinar la estrategia global

Jessica Julmy asume las riendas de Tempos Vega Sicilia en unas fechas cruciales del año, mientras se suceden progresivamente las vendimias en las seis bodegas de la familia Álvarez: Vega Sicilia y Alión (Ribera del Duero), Pintia (Toro), Oremus (en la región de Tokaj-Hungría), Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia Macán (Rioja) y Deiva ( Rías Baixas).

«Es un honor y una gran responsabilidad unirme a una casa tan emblemática. Me inspira profundamente la historia y los valores de la familia Álvarez Mezquíriz, y afronto este reto con la humildad y la ilusión de contribuir a su legado, impulsando la excelencia y la innovación, y llevando sus vinos a nuevos horizontes sin perder de vista sus raíces», afirmó la nueva directora general en un comunicado recogido por Ical.

En relación con esta época, Julmy explicó que el gran reto es «honrar la búsqueda de la excelencia de la familia Álvarez Mezquíriz mientras navegamos en un entorno que evoluciona por el clima, los mercados y la incertidumbre global. Nuestra tarea es transformar estos desafíos en oportunidades, sin comprometer jamás ni el alma ni la calidad de nuestros vinos hoy y para las generaciones que vienen».

Sólida formación

Con una destacada trayectoria en el mundo del vino y en el sector del lujo a escala internacional, Julmy ha ocupado puestos estratégicos en reconocidas compañías. Licenciada en Negocios y en Chino por la Universidad de Georgetown y con un MBA de la London Business School, Jessica Julmy combina una sólida formación empresarial con una perspectiva intercultural. Domina cinco idiomas (inglés, francés, alemán, chino mandarín y español), y cuenta con amplia vocación internacional, además de un sólido conocimiento del negocio del vino.

Los principales objetivos de Julmy serán consolidar el desarrollo futuro de las bodegas, custodiar su prestigio internacional y coordinar la estrategia global, preservando el legado y los valores sobre los que la familia Álvarez Mezquíriz ha cimentado el crecimiento del grupo.

La nueva directora general coordinará además la llegada de Deiva, la nueva bodega de la familia Álvarez que supone su desembarco en Galicia, en la Denominación de Origen Rías Baixas, para elaborar Deiva, un vino homónimo con la variedad albariño.

