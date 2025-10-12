«Con el servicio 'Bus & Fly' puedes viajar de Burgos a Bogotá con el mismo billete»

Andrea Díez Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Desde los primeros vuelos en avión a principios del S.XX, la evolución de este transporte le ha llevado a posicionarse como uno de los más seguros para viajar. La demanda de los usuarios es «estable tanto en mercados de largo radio como EE.UU. o Latinoamérica, como medio en Europa, y también en los vuelos domésticos», explica Antonio Linares, director de ventas para España, Portugal y Norte de África de Iberia. Iberia ha cerrado satisfactoriamente la temporada estival, con más de 34.000 vuelos, y ya está preparado para el invierno con «algún récord histórico» de frecuencias y todo ello, a pesar de que la geopolítica y conflictos afectan, «pero somos moderadamente optimistas».

–Con la posibilidad de llegar a cualquier rincón el mundo, ¿qué destinos han incrementado su demanda?

–Nuestro principal mercado es Latinoamérica, pero estamos siempre analizando la demanda de nuestros clientes para aumentar frecuencias en aquellos destinos donde sea necesario. En la temporada de invierno, que comienza en octubre, vamos a alcanzar un récord histórico de frecuencias en República Dominicana y Puerto Rico, tanto a Santo Domingo como a San Juan vamos a volar dos veces al día. También vamos a aumentar frecuencias en Santiago de Chile, que tendrá doce vuelos semanales, y Lima, que llegará al doble vuelo diario. Otro mercado clave para nosotros es Norteamérica, donde vamos a volar dos veces al día a Nueva York, uno de los destinos más demandados. También tendremos vuelo diario a Boston y a Washington, que se consolida como destino anual y tendrá tres vuelos semanales.

–¿Qué novedades hay para la temporada de invierno?

–Estrenamos nuevas rutas como Orlando (EEUU), Recife y Fortaleza (Brasil). Orlando es el destino ideal si buscas un viaje familiar, ya que es el gran parque temático del mundo, casa de DisneyWorld o Universal Studios. Además, doblamos la oferta de destinos a Brasil pues a Río y Sao Paulo sumamos Recife, conocida como la Venecia brasileña, y Fortaleza, en el nordeste del país que combina sol, playa y buen ambiente. Otro destino único es Fernando de Noronha, un archipiélago volcánico declarado Patrimonio de la Humanidad.

–¿Y para quienes buscan la nieve?

–Retomamos la ruta a Innsbruck (Austria) que es una de las capitales europeas del esquí, con dos vuelos semanales desde el 21 de diciembre hasta Semana Santa. También volvemos a volar a Tromso (Noruega), conocida por sus auroras boreales y fiordos (vuelos del 4 de diciembre al 1 de marzo, con dos frecuencias semanales). Y hablar de invierno es hablar de Navidad y, cómo no, de Rovaniemi (Finlandia), la casa de Papá Noel, a la que Iberia regresa por tercer año consecutivo (desde el 3 de diciembre hasta el 28 de febrero). Además, vamos a añadir dos frecuencias semanales a Viena para todos los que quieran ir a visitar los mercadillos navideños y un vuelo más a Ginebra los sábados, facilitando así los viajes a las estaciones de esquí de Suiza.

–¿Qué estrategias utilizan para mejorar la experiencia del cliente?

–Un buen ejemplo de ello, con incorporación de la IA, es la tarjeta de embarque dinámica, que hemos puesto en marcha este verano con una valoración muy positiva de los clientes. La tarjeta de embarque dinámica nos permite en tiempo real estar informado de cualquier cambio que pueda producirse. Gracias a su descarga te aparece reflejado directamente y sin que tú tengas que hacer nada. Es más, te salta una notificación en el móvil para que sepas que se ha producido un cambio. Esto no solo agiliza el embarque, sino que ahorra tiempo a los clientes en el aeropuerto, evita desplazamientos innecesarios y consigue una experiencia de viaje mucho más ágil y positiva.

–La IA es ya una herramienta más de trabajo

–Tenemos varias decenas de modelos de IA que nos ayudan tanto a nivel interno como en nuestro trabajo de cara al cliente. Por ejemplo, tenemos uno que nos ayuda a optimizar el llenado de nuestros aviones, asignación de asientos para gestionar disrupciones o un Asistente de Viaje (un chatbot) basado en IA generativa, entre otras.

–La ingeniería va la de la mano en los avances aeronáuticos y eso se traduce en nuevos modelos como el Airbus del que Iberia ha sido lanzadora mundial

–Efectivamente, el modelo de Airbus A321XLR es tremendamente eficiente desde el punto de vista de combustibles, con un ahorro de más del 40% en comparación con los modelos de fuselaje ancho. Es un avión de un solo pasillo que cuenta con una autonomía de hasta 7.500 kilómetros y con menos de 200 asientos. Esta capacidad nos permite ajustar nuestra oferta a nuevos destinos y otros más pequeños en invierno que permite mantener un mayor número de frecuencias semanales.

–Si hablamos de la tendencia de la intermodalidad, ¿de qué forma puede ser una ventaja para los castellanos y leoneses?

–Apostamos por optimizar las conexiones. Con el servicio 'Bus & Fly' desde Palencia, Burgos, León, Soria y Valladolid se puede adquirir vuelo y autobús en un solo billete, así con 'Bus & Fly' puedes viajar de Burgos a Bogotá con el mismo billete, por ejemplo. Es un billete intermodal que combina el viaje en autobús hasta la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y el vuelo, facilitando las conexiones con vuelos internacionales de Iberia. Es la opción ideal para los clientes que tengan que venir desde otra ciudad de España y enlacen después con alguno de nuestros vuelos. Además, se optimiza el tiempo de viaje y se garantiza una alternativa de viaje en caso de pérdida de conexión.

