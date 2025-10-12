El programa 'Alimentes' de Gadis regresa a las aulas Educación sobre nutrición o consumo responsable son algunos de los temas que aborda el proyecto

Supermercados Gadis vuelve de nuevo a las aulas con su programa educativo Alimentes. Un proyecto que cada curso escolar amplía contenidos para abarcar más conceptos e incorpora nuevas experiencias en torno a los temas que trabaja de forma transversal: educación sobre nutrición; consumo responsable y consciente para evitar el desperdicio alimentario, el valor del desarrollo sostenible a través de la producción local y de proximidad; y el cuidado del medioambiente.

El objetivo es «apoyar a las familias y a la comunidad educativa», informan, para que los niños aprenden a comer bien y a elegir los alimentos más saludables.

