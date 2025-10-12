El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de la campaña desarrollada por Gadis. E. N.

El programa 'Alimentes' de Gadis regresa a las aulas

Educación sobre nutrición o consumo responsable son algunos de los temas que aborda el proyecto

E. N.

E. N.

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:50

Comenta

Supermercados Gadis vuelve de nuevo a las aulas con su programa educativo Alimentes. Un proyecto que cada curso escolar amplía contenidos para abarcar más conceptos e incorpora nuevas experiencias en torno a los temas que trabaja de forma transversal: educación sobre nutrición; consumo responsable y consciente para evitar el desperdicio alimentario, el valor del desarrollo sostenible a través de la producción local y de proximidad; y el cuidado del medioambiente.

El objetivo es «apoyar a las familias y a la comunidad educativa», informan, para que los niños aprenden a comer bien y a elegir los alimentos más saludables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  3. 3

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  4. 4

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  5. 5

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  6. 6

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  7. 7

    Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales
  8. 8

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
  9. 9 Roba de madrugada en una gasolinera y es detenido horas más tarde merodeando en ella
  10. 10

    Los restos del mastodonte de Las Contiendas esperan su estudio seis meses después de ser extraídos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El programa 'Alimentes' de Gadis regresa a las aulas

El programa &#039;Alimentes&#039; de Gadis regresa a las aulas