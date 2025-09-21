ProA Capital y la familia Gómez refuerzan el capital de Somos Hijolusa José Luis y Carlos Gómez permanecen con el 50%, reforzando así su compromiso en el proyecto empresarial

ProA Capital y la familia Gómez han decidido reforzar el capital de Somos Hijolusa, que se ha materializado tras la entrada en su capital de grandes familias inversoras con vocación de permanencia a largo plazo.

El plan estratégico del grupo para los próximos cinco años contempla superar los 500 millones de euros de facturación. Para poder afrontar este nuevo ciclo inversor con las máximas garantías, ProA Capital ha minorado su participación hasta el 25%, mientras que los vehículos de inversión de Mendibea, Onchena, Llapan y Anémona, y una serie de directivos claves del grupo, han entrado en el capital con una participación del 25% del accionariado. Los hermanos José Luis y Carlos Gómez permanecen con el 50%, reforzando así su compromiso en el proyecto empresarial.

La operación supone dotar al Grupo Somos Hijolusa de unos inversores con capacidad financiera y visión estratégica en el mundo de la alimentación.

