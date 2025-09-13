«El pescado de acuicultura ofrece ventajas en relación con la seguridad y calidad»

La empresa danesa fabricante de piensos para acuicultura ubicada en Dueñas facturó 72,4 millones de euros en 2024

La producción de alimentos para peces de acuicultura de BioMar, con sello 'hecho en Palencia', superó en 2024 las 50.000 toneladas. La alimentación elaborada por la firma está especializada en ocho especies marinas y de agua dulce: dorada, lubina, corvina, rodaballo, lenguado, trucha y esturión. El director general de la región Mediterráneo Occidental y África de BioMar, Luis García Romero, confía en el crecimiento de la actividad acuícola y en el papel clave que jugará a largo plazo.

–¿Cómo ha evolucionado BioMar desde su puesta en funcionamiento en la provincia de Palencia?

–La planta de Dueñas comenzó a funcionar en 1965. Originalmente, estaba orientada a la producción de alimentos destinados al sector avícola y a la ganadería terrestre y en los años ochenta, con la llegada de un inversor escandinavo especializado en alimento para salmones, se orientó hacia alimentos para acuicultura. Primero para especies de agua dulce y luego, para especies marinas mediterráneas en los noventa. La tecnología evolucionó desde alimentos granulados a dietas extruidas para adaptarse a las exigencias del sector. Tras varios cambios de propiedad, en 2008 el grupo BioMar, con sede en Dinamarca, adquirió el 100% del capital. Hoy producimos dietas para más de ocho especies y empleamos a más de 80 personas, consolidando así nuestra presencia en el mercado español.

–Castilla y León respalda la actividad vinculada a la acuicultura. ¿Cómo ven el futuro de la industria a nivel regional?

–La acuicultura es una actividad que crece a nivel global y regional debido a la demanda creciente de proteína saludable y sostenible. Se presenta como un complemento de la pesca tradicional que además, permite abastecer al mercado de forma continua.

–¿Y a nivel nacional?

–La acuicultura española debe hacer frente a varios desafíos entre los que destacan las barreras administrativas que sufre el sector y frenan su crecimiento, la caída de consumo de pescado en España y la elevada importación de pescado de países terceros. En este contexto, nuestro sector, el de alimentación de los peces de acuicultura, jugará un papel fundamental.

–Como productores de piensos piscícolas ¿cómo es su relación con los viveros?

–La alimentación es un factor clave en el éxito de la actividad de nuestros clientes, no solo por la optimización del rendimiento y costes de explotación, sino también por mantenimiento de las condiciones de salud óptima de los peces. BioMar mantiene una relación estrecha y colaborativa con los productores acuícolas de la región. Contamos con un equipo de expertos especializados en distintas áreas: nutrición, producción acuícola y salud que acompaña y brinda asesoría a los productores en las distintas etapas del ciclo productivo y en distintas condiciones de cultivo.

–¿Es una actividad generadora de empleo?

–Buscamos constantemente profesionales y técnicos para la producción acuícola, lo que genera una alta demanda de personal cualificado como ingenieros, veterinarios, biólogos, técnicos de mantenimiento y operarios. El crecimiento del sector también impulsa la automatización y optimización de procesos, lo que requiere personal especializado.

–¿A qué se han destinado las inversiones más recientes?

–En los últimos años nos hemos centrado en la excelencia comercial, la optimización productiva y una mayor eficiencia logística, desde el abastecimiento hasta la entrega al cliente. La sostenibilidad es esencial en nuestro modelo, por lo que trabajamos con los grupos de interés para alinear toda la cadena de valor bajo este principio.

– ¿Qué papel juega la investigación y desarrollo en su día a día?

–La investigación y desarrollo es un pilar fundamental en esta industria y en la estrategia global de BioMar. Nos centramos en nutrición, en la búsqueda de materias primas alternativas, en la optimización de proceso y en la búsqueda de soluciones de mejora para la salud y bienestar animal. BioMar cuenta para ello con un equipo importante de investigadores y centros asociados.

–¿Cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta BioMar en el contexto actual?

–BioMar y el sector de alimentación de peces de acuicultura enfrentan principalmente tres retos: obtener materias primas de origen sostenible, invertir en innovación para mejorar los alimentos y desarrollar alimentos funcionales que favorezcan la salud animal en diversas condiciones ambientales y de cultivo.

–¿Qué factores influyen a la hora de fijar precios?

–El mercado de materias primas para la alimentación acuícola presenta una volatilidad significativa, lo que incide notablemente en nuestros costos operativos. Esta inestabilidad se debe a factores como acontecimientos geopolíticos, condiciones climáticas y fluctuaciones cambiarias, entre otros. En Biomar, implementamos modelos colaborativos y transparentes con nuestros clientes, brindando visibilidad y facilitando acuerdos de cooperación a largo plazo, sin comprometer la calidad y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

–¿Qué objetivos estratégicos planean alcanzar?

–Los objetivos estratégicos de BioMar se centran en acompañar el crecimiento de la industria acuícola en capacidad productiva y con soluciones que maximicen el rendimiento de nuestros clientes. En el campo de la sostenibilidad, Biomar ha definido tres grandes ambiciones para 2030: reducir en un tercio la huella de carbono de sus alimentos, alcanzar un 50% de ingredientes circulares y restaurativos e impactar a 100.000 personas al año mediante iniciativas de desarrollo de capacidades.

–¿Consideran que el sector está bien regulado?

–La acuicultura y los piensos están regulados por normativas europeas, estatales y autonómicas. En BioMar priorizamos y garantizamos la calidad y la seguridad alimentaria cumpliendo regulaciones locales, internacionales y acuerdos con clientes. Contamos con certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 14001, GLOBAL GAP y próximamente ASC.

–Una de las principales preocupaciones de los compradores de productos acuícolas es la seguridad alimentaria, ¿qué les dirían?

–La seguridad alimentaria es un aspecto fundamental en la acuicultura, equiparable a los controles presentes en la industria alimentaria en general. Por ello, el pescado de acuicultura ofrece notables ventajas en relación con la seguridad y calidad nutricional.

–Como por ejemplo...

–Un aspecto relevante es la reducción del riesgo de exposición a anisakis, ya que el entorno y la alimentación controlados disminuyen significativamente la presencia de este parásito en el producto final. Además, un menor riesgo de acumulación de metales pesados en el pescado de acuicultura se respalda con datos concretos. Según un estudio publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 2022, el 95% del pescado de acuicultura analizado presentaba niveles de metales pesados muy por debajo de los límites legales. Asimismo, se asegura el aporte de omega-3, vitaminas y minerales, gracias al manejo riguroso de los insumos y al monitoreo constante de la alimentación de los peces.

–¿De qué manera gestionan la seguridad en toda la cadena alimentaria?

–La seguridad alimentaria es garantizada mediante auditorías externas, trazabilidad de ingredientes, cumplimiento de estándares internacionales y uso de materias primas certificadas. En definitiva, apostar por el pescado de acuicultura no solo garantiza una alimentación segura y saludable, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sector alimentario.

