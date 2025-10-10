El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un edificio del banco BBVA, en una imagen de archivo. Belen Diaz
Opa al Sabadell

Esta es la oficina de Valladolid del BBVA que estará abierta este viernes hasta las 21:00 horas para realizar el canje

En Castilla y León permanecerán cuatro sucursales abiertas

El Norte

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:39

Comenta

Último día para que los accionistas del banco Sabadell decidan si aceptan la opa del BBVA. El plazo para realizar presencialmente el canje de acciones termina este viernes a las 21:00 horas, por lo que el banco ha ampliado el horario de apertura de varias de sus sucursales de Castilla y León.

La oficina elegida para permanecer abierta en Valladolid ha sido la ubicada en la calle Duque de la Victoria número 12, en el centro de la ciudad. Por lo que todos los interesados -no hace falta ser cliente y no importa en qué lugar tengan las acciones- pueden acudir a esta sucursal.

En Burgos, la oficina que estará prestando este servicio es la de la calle Vitoria número 7, mientras que en León es la de la Plaza Santo Domingo número 9. En Salamanca se canjearan las acciones en la sucursal de la calle Toro número 19. Todas ellas están ubicadas en el centro de la ciudad.

Las acciones también se pueden canjear de forma telefónica. El plazo termina este viernes a las 23:59 horas, momento hasta el que los interesados pueden hacer uso del 800 080 032, teléfono que ha dispuesto el banco para prestar este servicio.

