Nicanor Sen visita las instalaciones de Galletas Gullón
El delegado del Gobierno en Castilla y León destacó que la empresa «da prioridad al talento local»
E. N.
Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:43
Galletas Gullón recibió la visita de Nicanor Sen, delegado del Gobierno de Castilla y León, en una jornada en la que, además de visitar las innovadoras instalaciones de uno de los principales fabricantes europeos de galletas, tuvo la ocasión de conocer un modelo de negocio sostenible y comprometido con las personas que genera actualmente más de 2.200 puestos de trabajo.
Esta visita estuvo encabezada por Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón; María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Gullón; Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general; y David Casañ, director corporativo.
«Galletas Gullón es una empresa que da prioridad al talento local y la búsqueda de mercados en el exterior para continuar con su objetivo de expansión desde su creación», señaló Sen.
