Meléndez renueva su imagen de marca

Patatas Meléndez ha presentado su nueva imagen de marca en la feria Fruit Attraction 2025, uno de los encuentros internacionales de referencia para el sector hortofrutícola. La compañía ha mostrado una identidad renovada que refleja su espíritu actual: más alegre, más joven y más fresco, pero manteniendo intacta la esencia de siempre.

La nueva identidad de marca, desarrollada bajo el concepto 'La buena patata', transmite cercanía, optimismo y autenticidad. El rediseño incluye un logotipo manuscrito que refuerza la naturalidad y la honestidad de la compañía, acompañado de una paleta de colores vibrantes y un estilo gráfico moderno, optimista y positivo.

Esta evolución responde a la voluntad de Meléndez de conectar con un consumidor contemporáneo que busca marcas transparentes.

