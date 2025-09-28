El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Diferentes variedades de cerveza Mahou en un establecimiento hostelero. E. N.

Mahou San Miguel aportó 149 millones a la economía regional

La administración pública fue el sector más beneficiado, seguido del transporte y la reparación de maquinaria y equipo en un modelo de creación de valor compartido

E. N.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:43

Mahou San Miguel contribuyó a la economía castellano y leonesa con 149 millones de euros en 2024, un 10% más que el año anterior, según el estudio 'Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024', realizado por la consultora Valora Consultores. El informe también señala que la compañía generó 11.046 empleos en la comunidad, de los cuales 184 fueron directos y 10.862 indirectos –a través de proveedores y distribuidores– y relacionados –creados por clientes hosteleros de Mahou San Miguel–. Esta cifra supone un crecimiento del 2% con respecto al año anterior.

La actividad de Mahou San Miguel tuvo un impacto económico directo en varios sectores clave de Castilla y León, dentro de su modelo de creación de valor compartido. La administración pública fue el más beneficiado, seguido del transporte y la reparación de maquinaria y equipo, según informan desde la compañía. Mahou San Miguel también tuvo un efecto económico relevante en el ecosistema de proveedores locales, mediante compras a 307 negocios castellano y leoneses por valor de 27 millones de euros, impulsando así el desarrollo de la cadena de suministro regional.

«Nuestra presencia en Castilla y León refleja el compromiso de Mahou San Miguel con el desarrollo de las comunidades rurales y la generación de valor compartido», afirma el director general de la Unidad de Negocio España, Miguel Ángel Miguel. «A través de nuestra actividad industrial, nuestras compras a proveedores locales e iniciativas como 'BarLab Rural' o 'Emplea Rural' contribuimos a dinamizar la economía local y a fortalecer el arraigo territorial, generando oportunidades reales para las personas que viven en esta comunidad», añade.

Reapertura de bares

'BarLab Rural', en colaboración con AlmaNatura y con Castilla y León como una de las primeras comunidades donde se desarrollará, se trata de un programa que busca reabrir bares en pueblos de menos de 5.000 habitantes conectando a propietarios de bares cerrados con emprendedores que estén interesados en volver a poner en marcha los negocios.

Por su parte, el programa de formación en hostelería 'Emplea Rural', promovido por la Fundación Mahou San Miguel y dirigido a jóvenes que residen en zonas rurales, ha celebrado el pasado julio su primera edición en Castilla y León, concretamente en el municipio de Lerma (Burgos).

