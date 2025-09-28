«El huevo sigue siendo la proteína más barata y más fácil que se puede consumir»

La empresa segoviana dedicada a la producción de huevo fresco de gallina y ovoproductos facturó 55 millones en 2024

La empresa Huevos Velasco cumple su treinta aniversario en el municipio segoviano de Villacastín. Dedicados a la producción de huevo fresco de gallina y ovoproductos como explica Jesús Velasco, director general de Huevos Velasco.

–La empresa familiar dio sus primeros pasos con una granja en El Escorial (Madrid), ¿qué les llevó a fijarse en Villacastín en 1995?

–Cuando tomamos la decisión de trasladarnos de El Escorial para poder crecer, buscábamos buenas comunicaciones, tanto autopista como nacional, producción agrícola cercana, sobre todo cereales y un buen clima que no fuese muy caluroso. Estas premisas nos llevaron a fijarnos en Villacastín. Es un municipio que está en un lugar clave de conexiones para distintos puntos de España, el carácter agrícola de la zona venía bien para dar de comer a nuestros animales con cereales de la mejor calidad y el clima de la zona no muy caluroso.

–Apostar por el medio rural y ser competitivos en su caso no está reñido

–El grupo familiar tiene tres empresas agroalimentarias ubicadas en el medio rural, dos en Villacastín: Avícola Velasco y Criaderos Velasco y una en el municipio abulense de Maello: Camperos Maello. En total, la plantilla del grupo alcanza los 133 trabajadores y eso contribuye a mantener la actividad en el campo.

–¿Cuántas gallinas tienen estas instalaciones?

–Avícola Velasco tiene siete naves de gallina puesta con una capacidad de 1.168.000 aves a lo que se suma la fábrica de piensos con una capacidad de treinta mil kilos/hora y un almacenamiento de dos millones de kilogramos. Además, contamos con un centro de clasificación, oficinas, naves auxiliares, depósito de agua y muelles para descarga y carga para las 20 rutas logísticas que diariamente salen a repartir el huevo fresco de puesta del día anterior.

–¿Cómo es la operativa en la producción de huevos?

–Nosotros somos un grupo empresarial muy vertical. Controlamos todos los procesos desde el principio hasta el final. Estamos pendientes desde el momento en el que recibimos la pollita con un día y que permanece en las naves de cría hasta las 16 semanas de vida, pasando por las naves de puesta a donde se traslada posteriormente. Allí las gallinas están alrededor de 100 semanas produciendo. Producimos y controlamos el alimento que comen, tanto en proteína como en la calidad de los cereales. Tenemos el centro de clasificación anexo, donde envasamos los huevos diariamente en distintos formatos y estos están en la distribución al día siguiente con nuestros vehículos.

–¿Y a dónde se dirige la producción?

–Nosotros comercializamos huevos de gallina en sus distintos sistemas de producción de jaula, suelo, camperos y ecológicos, pero también distribuimos ovoproductos producidos en una planta en la cual participamos en la propiedad en un 33 % y huevos de codorniz. Nuestros mercados son España y Portugal.

–¿Cuál es su principal canal de comercialización ?

–Nuestro mercado está diversificado, vendemos a grandes superficies, supermercados y cadenas de distribución, así como a las tiendas pequeñas. Además, realizamos ventas en el canal Horeca a nivel nacional.

–¿Ayuda a mitigar las fluctuaciones del precio de los piensos el tener fábrica propia?

–Así es. Tenemos la fábrica de pienso en la misma explotación y eso facilita que podamos adquirir las materias primas con la máxima calidad. Además, como el alimento llega desde la fábrica directo a las nave de los animales reducimos la huella de carbono porque no necesitamos transporte.

–¿Y el cereal es también de proximidad ?

–Intentamos comprar lo máximo posible cerca de nuestra empresa, tanto en campaña a agricultores de la zona como a almacenistas. Cerramos acuerdos a largo plazo cuando el precio y suministro nos garantiza nuestros costes de producción. Y antes de descargar en nuestras instalaciones, controlamos la calidad de los cereales y la soja en tiempo real para evitar cualquier problema.

–De acuerdo con INPROVO, el huevo es el alimento fresco que más ha crecido en 2024 en España. ¿Se está viviendo una época dorada?

–Puede parecer o ser así, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años hemos tenido que realizar grandes inversiones . Hemos cambiado a sistemas de jaula acondicionada y ahora estamos con los cambios para producir huevos en suelo y camperos.

–¿Y estos cambios repercuten en el precio final?

–Hay que tener en cuenta que con estos sistemas de producción los costos son mas elevados y por ende hay que trasladarlos a los precios. Se han introducido mejoras en la trazabilidad de los productos, lo precios de los envases han subido considerablemente y los servicios logísticos bastante. Tampoco podemos olvidarnos que los costes salariales también se han incrementado. Antes partíamos de unos precios muy bajos con los cuales muchas veces estábamos en pérdidas y así no se podía trabajar. El huevo sigue siendo la proteína más barata y más fácil que se puede consumir.

–Hace un año la UE cambiaba la norma de etiquetado de los huevos para mejorar la información al consumidor. ¿Cree que se ha logrado?

–Bueno sí, creo que cada vez el consumidor exige más información sobre la procedencia de los huevos y también del sistema de producción y eso se ve en el aumento del consumo de los huevos camperos y los de suelo.

–¿Qué inversiones plantean para sus instalaciones?

–Estamos en un proceso de modernización, automatización, actualización y optimización. El Grupo tiene una empresa de criaderos con una capacidad de 220.000 pollitas, en este momento se está realizado una inversión para duplicar su capacidad. A finales de 2026 tendremos suficiente capacidad de recría para poder auto abastecer todas nuestras naves. Y en la localidad abulense de Maello en este momento tenemos 80.000 gallinas camperas con un centro de clasificación totalmente automatizado. La previsión es ir ampliando a lo largo de 2026. En 2024 alcanzamos una facturación de unos 55 millones de euros y en cuanto a la producción son casi dos millones de docenas mensuales, aproximadamente.

–¿Qué objetivos de crecimiento se plantean para los próximos años?

–Seguimos nuestra hoja de ruta y seguimos creciendo, principalmente por la demanda que tenemos de nuestros clientes. Como comentaba, las inversiones que están previstas en este momento pasan por acabar la reforma de la nueva instalación de la nave B en Avícola Velasco; reformar y ampliar la nave C; construir una nave de I+D+i, y finalizar la modernización y automatización de la fábrica de piensos y cumplimentar la transformación y robotización del centro de embalaje.

–¿Cuáles son los principales retos a los que tienen que hacer frente la industria avícola?

–Ahora mismo el principal reto que tenemos a nivel mundial es el de la gripe aviar , presente en todos los países del mundo. Esto nos obliga a ser cada vez más restrictivos y más cuidadosos con la bioseguridad de nuestras instalaciones así como a invertir en programas de prevención para esta enfermedad y todas las que sufrimos en el sector.

–¿Qué prácticas de innovación aplican a este sector?

–Tenemos un departamento de I+D+i. Estamos en continua investigación de mejores alimentos para nuestras aves, así como también en mejoras constantes en la vacunación de las mismas, la mejora de estirpes que se adapten mejor a cada sistema de cría. En corto plazo invertiremos en una nave de producción de poca capacidad de gallinas con laboratorio, para poder realizar varias investigaciones de I+D+i a la vez, con el fin de mejorar en la alimentación de nuestras aves, hacer unos huevos mejores tanto en calidad interna como externa, para tener menos roturas y hacer unos huevos mejores y todavía más saludables.