Galletas Gullón renueva su apoyo al Aguilar Film Festival en su 37ª edición El evento se celebrará del 28 de noviembre al 7 de diciembre

Galletas Gullón y el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo han renovado el convenio de colaboración para impulsar el 37º Aguilar Film Festival. Un acuerdo que rubricaron la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega; y el director Corporativo de Galletas Gullón, David Casañ; y al que asistieron también, entre otros, la concejala y el técnico de Cultura, Soraya Isasi y Jorge Sanz; además de la responsable de Gestión Ética, Excelente y Responsable de Gullón, Sheila Palomo.

Con este apoyo, Galletas Gullón «refuerza su compromiso por iniciativas que enriquecen la vida cultural y favorecen el crecimiento del turismo en Aguilar de Campoo y sus alrededores», informan desde la compañía. De hecho, la galletera ha colaborado recientemente con Aescena, el Galleta Rock, el Okey Makey, el Corona Fest, el GeoFest, el Encuentro de Danzas Urbanas o ARCA.

La alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, destacó que el Aguilar Film Festival sigue siendo un motor cultural y turístico para nuestra localidad, una ventana abierta al mundo que muestra el talento de Aguilar y de quienes lo habitan». Por parte de Galletas Gullón, el director Corporativo, David Casañ, subrayó que «apoyar este festival es contribuir al desarrollo cultural y social de Aguilar, reforzando el vínculo entre la empresa y la comunidad en la que nació hace más de 130 años».

Cartel y estudiantes

Tras la firma, se presentó el cartel oficial de esta edición, que se celebrará del 28 de noviembre al 7 de diciembre. La propuesta artística vuelve a llevar la firma de la diseñadora Leticia Caballero y del periodista, fotógrafo e historiador Wifredo Román, ambos originarios de la comarca y estrechamente vinculados al festival. En esta ocasión, el cartel tiene como protagonistas a seis estudiantes de Aguilar de Campoo, reflejando el espíritu joven, creativo y participativo del municipio. Mostrando que ellos son el futuro, pero que desde su juventud también han logrado grandes cosas. Un diseño en tonos morados y naranjas que quiere reflejar la fuerza, el espíritu fresco y alegre de la juventud aguilarense.

Los cortometrajes que superen el proceso de selección del comité evaluador formarán parte de una cuidada programación. Las obras competirán en cinco secciones: la Sección Oficial, De Campo, Castilla y León, MiniAguilar y Ríete tú.

Todas las proyecciones se celebrarán en el Espacio Cultural Cine Amor.