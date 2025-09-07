Francisco Hevia finaliza su etapa como director corporativo en Galletas Gullón

El Norte Valladolid Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Galletas Gullón y Francisco Hevia, hasta ahora director corporativo de la empresa, han acordado finalizar su colaboración de estos cinco años al dar por cumplidos todos los objetivos fijados en verano de 2020. En estos cinco años la empresa ha logrado duplicar su cifra de negocio y desarrollar su negocio internacional para impulsar la actividad de sus fábricas en Aguilar de Campoo, lo que ha tenido como consecuencia directa la contratación de más de 800 personas y la conversión a contratos indefinidos de más de 700 personas.

En el ámbito de la gestión de Recursos Humanos se ha logrado acordar los Convenios Colectivos y los Planes de Igualdad de las dos empresas del Grupo. Dentro del eje ambiental la empresa ha implementado el Plan de Reducción de Huella de Carbono, con una reducción del 46%, el Plan de Reducción de Desperdicio Alimentario y el Plan de Economía Circular.

En cuanto al ámbito social Galletas Gullón ha tejido en este periodo una red de alianzas con administraciones públicas locales, provinciales y autonómicas, como con las Organizaciones sin ánimo de lucro más relevantes en la comarca, que han logrado generar un impacto positivo en la Montaña Palentina.

La Gobernanza ha sido uno de los ejes de trabajo más intensos estos años ya que se han creado las funciones de Asesoría Jurídica, Compliance, Gestión de Riesgos y Autoría Interna, que se han completado con el desarrollo del Código de Conducta y Canal de Denuncias.

Para Lourdes Gullón, presidenta de Gullón, «tras estos cinco años de intensa y fructífera trayectoria conjunta, en los que se han cumplido plenamente los objetivos definidos en el verano de 2020, le estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha aportado». Por su parte, Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado de la empresa, manifiesta «queremos agradecer el trabajo y compromiso desarrollado con importantes avances en la gestión de personas, medioambiente, compromiso social, gobernanza, así como comunicación y relaciones externas».

Francisco Hevia valora «cuando cierras una etapa, cumples los objetivos y dejas el equipo en funcionamiento, hay que saber dar paso a los profesionales que quedan al frente de cada una de ellas. Estoy convencido de que se cumplirá la aspiración estratégica de Gullón y que en 2030 esta empresa alcanzará los 1000 millones de facturación. Sólo me queda agradecer a todas las personas que han confiado en mí, que han trabajado codo con codo con el equipo y que nos han permitido avanzar hasta aquí».

Gracias al trabajo realizado en los últimos años desde el área de Comunicación y Relaciones Externas, hemos sido incluidos en los ranquin de MERCO Empresas, MERCO Responsabilidad ESG y MERCO Talento; y la empresa ha recibido importantes premios y reconocimientos a su labor empresarial como el Premio a la Mejor Industria Agroalimentaria de España de la Fundación Tecnovitae, a la Empresa de Castilla y León con mayor impacto social del Banco Sabadell, o la inclusión en el TOP 10 HR España de la Asociación de Directores de Capital Humano.

En las próximas semanas Francisco Hevia irá cerrando la transición de las múltiples asociaciones, patronales y foros donde ha representado a la empresa en estos últimos cinco años.