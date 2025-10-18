«Me estoy encontrando con una cantera de proyectos jóvenes que apuestan por la región»

Andrea Díez Zamora Sábado, 18 de octubre 2025, 22:53 Comenta Compartir

Referente en el ámbito de la construcción técnica y especializada, TecoZam se proyecta a nivel internacional con presencia en media docena de países y una facturación que se sitúa en 122 millones de euros. Sin perder de visa sus orígenes en tierras castellano y leonesas, su presidente y director financiero y administrativo, Iván Gómez, mira al futuro con optimismo.

–La empresa se fundó en 2003 en Madrid, pero tardo poco en trasladarse a Zamora, ¿qué les hizo tomar esta decisión?

–Nosotros venimos de una escisión de una empresa familiar. En el 2003, decidimos fundar la primera de las empresas que forman hoy Grupo Empresarial TecoZam, y lo hicimos en Madrid porque es donde vivíamos ya que tuvimos que salir de Zamora para poder trabajar.

–Pero al final, vuelta a los orígenes...

–Cuando fundamos TecoZam siempre tuvimos como objetivo volver a nuestra tierra, Zamora, en cuanto se diera la oportunidad. De hecho, contratábamos gente de Zamora con ese fin. Lo que nunca pesamos es que esa oportunidad de regreso se diera tan pronto. La decisión de construir nuestra primera fábrica fue el punto en el que todo cambió. Buscamos suelo industrial en Madrid, pero los precios eran prohibitivos para una joven empresa que estaba empezando. Y apareció la oportunidad de comprar ese suelo en un polígono en Zamora y no lo dudamos, trasladando el 90% de compañía a Zamora.

–Y desde entonces hasta ahora, trabajan con un amplio abanico de proyectos vinculados a sectores ferroviarios, hidráulicos, túneles, puentes. ¿Cómo resumiría a qué se dedican?

–De una manera sencilla, somos una empresa que se dedica a la obra civil, pero con un modelo único de negocio. Asesoramos a los clientes en las metodologías de construcción de obras civiles, calculamos, diseñamos y fabricamos los elementos necesarios para su ejecución (los encofrados), además de suministrar y montar el acero para las estructuras suministrando también los medios auxiliares y de elevación necesarios, en definitiva, un servicio de llave en mano en la ejecución de estructuras de hormigón.

–Y ahora, ¿en qué punto se encuentran?

–Estamos en un momento trascendental para TecoZam, sobrepasamos la plantilla de 750 trabajadores de manera directa y otros 700 a través de empresas subcontratista por la dificultad de encontrar mano de obra en nuestro sector. Desde el año pasado estamos haciendo fuertes inversiones en Zamora en una nueva fábrica que nos ha permitido doblar la capacidad productiva y alcanzar las 50.000 toneladas de acero para obra civil.

–Y, ¿qué proyección de inversión manejan a futuro?

–Para los próximos dos años nos esperan también fuertes inversiones en la capital para seguir creciendo y afianzando nuestro proyecto. Nuestro objetivo no puede ser otro que seguir haciendo crecer TecoZam, que sea un actor relevante en el sector de la obra civil y por su puesto, participar en los principales proyectos de ingeniería nacional e internacional.

–La suya es uno de los ejemplos que encontramos en Castilla y León de empresas que demuestran que se puede apostar por este territorio, en este caso por Zamora, y tener una proyección internacional. ¿Animaría a emprender aquí o está complicado?

–¡Por supuesto! Aunque es más difícil que en regiones como Madrid, donde hay más facilidades. De todas maneras, al zamorano le cuesta creer que puede y que debe, es conformista. Me estoy encontrando con una cantera de proyectos jóvenes que están apostando por Castilla y León y en este punto, las administraciones juegan un papel importante con ese apoyo inicial necesario al principio.

–El envejecimiento y la despoblación son denominador común en muchos puntos de esta comunidad, así que la apuesta por desarrollar tejido industrial es vital para su revitalización. ¿Qué papel desempeñan en la dinamización de la zona?

–Creo que mucho, no somos nosotros los que debemos valorar ese hecho. Pero sí está claro que solo en Zamora, en las distintas instalaciones que tenemos, más de 150 familias pueden llevar un proyecto de vida, y muchos jóvenes estudiantes de distintos grados o módulos nos tienen como referente para realizar sus prácticas y poder trabajar después en TecoZam. Para que lo conozcan los lectores de El Norte de Castilla, entre egresados universitarios y estudiantes de FP al año incorporamos una media de ocho a diez trabajadores.

–En la carta de presentación de la empresa destacan, entre otras cuestiones, la apuesta por la I+D+i. ¿Es la inversión clave para ser competitivos?

–Sin la I+D+i no se es nada, y no es una frase genérica. Tal y como evoluciona el mundo, o innovas continuamente, investigas nuevos procesos, materiales, o metodologías o te adelantan por la derecha e izquierda. En TecoZam llevamos dándole una importancia vital a la I+D+i desde el año 2014, lo que nos ha permitido consolidarnos no solo a nivel nacional, internacional también, realizando proyectos que han sido revolucionarios en el sector, y que algunos han batido récords mundiales.

–¿Y la Inteligencia Artificial?

–Implementándola a toda velocidad, es el futuro hecho realidad y hay que sacarle todo el 'jugo' que nos puede dar en nuestro sector.

–Su proyección internacional les permitió aumentar su facturación un 45% en el año 2023. ¿La internacionalización es el camino a seguir?

–Sí. El mundo ahora está al alcance de cualquiera. Nunca nos dio miedo salir a hacer proyectos internacionales. Los puentes se construyen de manera muy similares en el mundo.

–¿Cuál es el proyecto más representativo o desafiante que han ejecutado?

–Hay varios, no te podría decir uno solo. Desde el canal de Panamá, pasando por el proyecto del túnel Tideway bajo el Támesis en Londres, o la construcción de un viaducto en Sabiñánigo que ha batido cuatro récords mundiales

–¿Y algún ejemplo en Castilla y León?

–Vamos a ejecutar el proyecto del nuevo museo de Semana Santa de Zamora, proyecto que nos hace especial ilusión. Como ya ejecutados, construimos las bodegas de Protos y Portia de Ribera del Duero, el edificio nuevo de las Cortes de Castilla y León o el edificio de usos múltiples de Valladolid, unos edificios muy singulares. El viaducto de los Tramposos en Valladolid también es un proyecto importante en Castilla y León.

–Ofrecen un servicio integral 360º. ¿Qué medidas aplican para garantizar la seguridad laboral?

–Para nosotros esto es prioritario y vital. Aparte del cumplimento legislativo y la innovación en Seguridad y Salud. De Panamá trajimos iniciativas como las charlas al comienzo de cada jornada recordando las medidas y poniendo énfasis en los trabajos que se harán durante la jornada. Y en el caso de Reino Unido, incorporamos elementos de vigilancia, señalización y control de la seguridad, entre otros.

–Si hablamos de aranceles, regulaciones o conflictos geopolíticos, entre otros. ¿A qué cuestiones tienen que hacer frente?

–En nuestro caso, de los que has comentado, solo los conflictos geopolíticos nos afectan en la actualidad. Ahora, si tenemos un reto importante ahora, es la mano de obra en este sector y, en mi opinión, la robotización puede ser la tabla de salvación.

–¿Con qué expectativas mira al futuro?

–Miro al futuro con optimismo y con ganas, estamos viviendo una etapa de transformación muy importante, no solo a nivel de tecnología que es indudable, en cuanto a los valores, a la forma de vida y a lo que supone el futuro, este se mira a corto plazo, a mi entender.

Temas

economia

Zamora