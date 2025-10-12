Dehesa Grande reduce un 76% el uso de combustibles fósiles Este cambio en el modelo ha permitido evitar la emisión de 50 toneladas de CO₂ a la atmósfera durante el presente ejercicio.

E. N. Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 08:50

La cooperativa ganadera Dehesa Grande, dentro de su Plan Estratégico 2021–2025, ha intensificado su compromiso con la sostenibilidad mediante la implantación de sistemas de biomasa y energía solar.

Durante el primer semestre de 2025, el 70% de la generación de vapor y agua caliente sanitaria en sus instalaciones industriales se ha producido a partir de biomasa, reduciendo notablemente el uso de gas y gasóleo. En total, el gasóleo se ha sustituido en un 76% por combustibles más eficientes, mientras que el gas natural ha supuesto el 21% de la demanda energética total. Este cambio en el modelo ha permitido evitar la emisión de 50 toneladas de CO₂ a la atmósfera durante el presente ejercicio.

