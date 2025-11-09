Convención de directivos de la territorial noroeste de Sabadell El acto reunió a 250 directivos de Castilla y León, Galicia y Asturias

E. N. Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:46 Comenta Compartir

La oficina principal de Sabadell Herrero de Oviedo ha acogido la Convención de Directivos de la Territorial Noroeste de Banco Sabadell. El acto reunió a 250 directivos de Castilla y León, Galicia y Asturias y estuvo liderado por Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell y Jaime Matas, director de Red de Banco Sabadell.

En la Convención intervino también por streaming el CEO de Banco Sabadell, César González Bueno, quien afirmó que «Banco Sabadell está preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España».

Por su parte, Pablo Junceda agradeció el compromiso y esfuerzo de todo el equipo de Castilla y León, Galicia y Asturias en este 2025, teniendo claro que el objetivo es seguir avanzando, e ir a más en el año 2026.