La capilla de San Olav brilla con nueva luz gracias a la Fundación Iberdrola España Está considerada como la única iglesia vikinga de España y está ubicada en Covarrubias

El Norte Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025

La Fundación Iberdrola España ha culminado el proyecto de iluminación del complejo de la capilla de San Olav, una singular iglesia ubicada en el Valle de los Lobos, en Covarrubias.

Esta actuación se ha llevado a cabo en colaboración con la Fundación Princesa Kristina de Noruega, con quien se firmó un convenio para poner en valor este enclave único del patrimonio histórico-artístico español.

La capilla de San Olav, considerada la única iglesia vikinga de España, es una joya arquitectónica moderna. Rinde homenaje a la princesa Kristina de Noruega, quien llegó a España para casarse con el infante Felipe. Su historia estuvo marcada por una vida breve y sin descendencia.

