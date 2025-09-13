El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los trabajadores con la camiseta del Día Solidario. E. N.

Caja Rural de Salamanca celebra su Día Solidario

E. N.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:52

Caja Rural de Salamanca junto al resto de entidades del Grupo Caja Rural, Seguros RGA y el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, ha celebrado su reconocido Día Solidario donando el 20% de las pólizas de seguros vendidas el pasado día 11 a los más necesitados.

Reafirmando el compromiso del Grupo Caja Rural con la mejora de la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, la entidad continúa un año más uniéndose a la iniciativa a nivel nacional, recaudando fondos para el Banco de Alimentos.

Desde su puesta en marcha en 2014, esta iniciativa ha canalizado miles de euros hacia proyectos de carácter social. Además, ha consolidado al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA como el más solidario del pelotón, convirtiendo la solidaridad en un auténtico sello de identidad.

