Bigster, el primer Dacia del segmento SUV C, llega para romper muchos esquemas En el marco del concesionario VASA Arroyo se ha presentado este nuevo vehículo, con el precio más accesible de dicho segmento

Santiago de Garnica Sábado, 31 de mayo 2025, 22:12

Hace veinte años, de la mano de Louis Schweitzer a la sazón a la cabeza de Renault, nacía el Dacia Logan, «el coche low cost». Se trataba de un atrevido proyecto, que levantó mucha expectación, ideado para motorizar países en vías de desarrollo mediante un modelo fácil de construir, sencillo y rústico pensando en malas carreteras.

Pero la verdad es que el Dacia Logan fue mucho más allá de las mejores expectativas, se convirtió en todo un fenómeno. Y no solo en los mercados pensados en principio. En países desarrollados, en Europa, también empezó a conquistar clientes y cuota de mercado, era un modelo que permitía acceder a un automóvil a usuarios que conducían vehículos ya con años sobre sus ruedas pues uno nuevo les resultaba inaccesible. Y también a conductores que buscaban un automóvil sencillo, práctico, todo un elogio a la sencillez.

Hoy Dacia ofrece automóviles no tan sencillos, no tan rústicos, no con un diseño tan simple. Hoy la marca ofrece unos diseños atractivos, diseños que visten lo que muchos automovilistas consideran necesario en un coche a nivel de mecánica, comodidad, seguridad y equipamiento, ni más ni menos, a un precio atractivo, y sin renunciar al placer de conducir, de disfrutar de la naturaleza, de viajar, de todo lo que el automóvil conlleva como medio de libertad.

Este es el caso del nuevo dacia Bigster, un automóvil con el que la marca que con sus 4,57 metros de largo (23 más que un Duster) entra en el segmento de los SUV B. Pues bien, Dacia se lanza a conquistarlos, y lo hace con un precio, en su versión de partida Bigger Essential, de 24.590 euros (los precios de Dacia son siempre muy transparentes, sin ofertas-trampa), el más bajo de su segmento. Y si vemos la gama, 31.290 euros es el precio de las versiones más altas, Extreme y Journey, son cifras que corresponde a la media del segmento… ¡de hace siete años!

Sello vallisoletano

Y, por estos precios, ¿qué tenemos? De entrada, podemos elegir entre varios motores. Y es que el Bigster tiene el privilegio de estrenar nuevas motorizaciones, todas de gasolina e híbridas, y por tanto con las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT. Hay tres híbridas ligeras: ECO-G 140, TCe 140 y TCe 130). La ECO-G tiene la particularidad de que su motor funciona con gasolina y GLP, mientras que la TCe 130 siempre va asociada a un sistema de tracción en las cuatro ruedas (los demás Bigster son tracción delantera). A estas se suma el primer Dacia automático, que es el Bigster HYBRID 155 con motor fabricado en Valladolid, como destacó José Luis López Valdivielso, CEO de VASA-Arroyo, marco de la presentación del nuevo Dacia.

En conclusión, cuesta menos que ninguno, pero ofrece más que otros. Muchas cosas han cambiado en Dacia pero no la buena relación entre lo que se paga y lo que nos dan a cambio.