«Llegamos a más de 100 países, la exportación y la imagen internacional es una prioridad»

Estamos ante la primera bodega de la Ribera del Duero. Reconocida con galardones como el Zarcillo de Honor o el Premio a la Bodega con Mejor Trayectoria por Verema. Una empresa del sector vitivinícola que aún apuesta por la vendimia manual al cien por cien para la recogida de sus 1.800 hectáreas de viñedo. Cuenta con una plantilla de 89 personas, aunque llega a sobrepasar la cifra de medio millar en épocas de vendimia. Su departamento técnico es clave para supervisar tanto el viñedo propio, como el de sus socios, y el de viticultores que también les suministran uva desde hace muchos años para la elaboración de sus reconocidos vinos. Carlos Villar, director general de Protos, explica el momento actual de la bodega.

–Parece lejano el 2024, pero es el último ejercicio completo. ¿Con qué tres palabras lo definiría y por qué?

–Exitoso, imprevisible e ilusionante. Exitoso porque hemos terminado con unos números que mejoran los de 2023 y eso siempre es motivo de orgullo; Imprevisible porque están siendo años de inestabilidad política y social que no permiten tener certezas ni la regularidad deseada; e ilusionante porque Protos tiene varios proyectos en marcha a corto y medio plazo (entre ellos nuestro centenario dentro de 2 años) que son muy importantes para seguir desarrollando la bodega.

–Ya son 16 años los que lleva a la cabeza de Protos. ¿Esperaba tener este éxito cuando empezó con el proyecto?

–Cuando regrese a la bodega después de mi periplo en la Cámara de Comercio de Valladolid, ya sabía de la calidad de nuestros vinos y del capital humano que componía la empresa. En esa época estaba recién finalizada la bodega de Richard Rogers, la bodega acumulaba una deuda importante y el entorno económico mundial desde luego no era muy halagüeño. Dicho esto, desde el año 2009 no hemos parado de crecer y desarrollarnos como marca de prestigio en los mercados internacionales. Este éxito, quizás algo inesperado, está basado en el compromiso de todos los que formamos Protos, en la búsqueda de la excelencia en nuestros vinos y en el cuidado y respeto de nuestro entorno.

–¿Qué caracteriza a los vinos de Protos?

–Lo que más nos dicen nuestros consumidores es que «con Protos, siempre aciertas». Son ya casi 100 años devolviendo esa confianza al consumidor, buscando representar la personalidad del terruño en las tres denominaciones en las que elaboramos; Ribera del Duero, Rueda y Cigales.

–¿Cuál ha sido la botella que ha descorchado con más ilusión? ¿Y la que menos?

–Las que más ilusión, las que descorché para celebrar los nacimientos de mis hijos. La que menos, aquella que me gustaría haber compartido con algún ser querido que ya no está.

–En el último ejercicio económico han registrado un incremento de actividad y mejora de resultados de la empresa, ¿de qué cifras estamos hablando?

–En 2024 superamos los 50 millones de euros de facturación; fue un año especialmente bueno porque, crecimos en todos los canales (retail, hostelería y exportación). Además, el canal directo (e-commerce, venta a clubs de vinos y tiendas de la bodega) sigue creciendo y ya representa casi el 5% de nuestras ventas.

–Y a nivel internacional, ¿cuánto viajan los vinos de Protos?

–Exportamos a más de 100 países. La exportación y la imagen a nivel internacional es una prioridad. No en vano, desde 2022 estamos presentes en la exclusiva lista de Drinks International de las 50 bodegas más admiradas del mundo, algo que nos hace mucha ilusión ya que sólo están nueve bodegas españolas.

–¿Cómo está afectando la subida de aranceles a la bodega?

–Veremos qué sucede. Los distribuidores americanos están siendo comedidos a la hora de hacer pedidos por si hay nuevos cambios o por si el consumidor no acepta las subidas. Nosotros y nuestros distribuidores hemos bajado el margen para no perder mucho mercado, pero es inevitable que el consumidor americano pague más por cada botella y que por tanto disminuya el consumo y afecte a las ventas. Es un mercado muy importante, por lo que hay que seguir apostando en él para no perder el trabajo de introducción de nuestra marca desde hace tantos años.

–El enoturismo se ha convertido en una vertiente clave para la bodega. ¿Qué ofrece Protos en este ámbito?

–Tenemos una media de 40.000 visitantes al año y creemos que la clave radica en que, durante la visita, ofrecemos la posibilidad de ver una bodega tradicional (compuesta de galerías subterráneas de casi 2,5 kilómetros), que enlaza con una de las bodegas más vanguardistas del mundo. Desde 2023, complementamos nuestra oferta con el complejo enoturístico 'Ágora de Protos', restaurante, wine-bar y tienda, ubicado en la primera bodega de Protos de 1927.

–¿Qué ha supuesto para el medio rural la llegada de bodegas como la suya?

–Ante todo, fijar población creando riqueza y ofreciendo trabajo a los habitantes de la zona, y a nivel sentimental, llevar nuestra tierra por todo el mundo dándola a conocer.

–Protos ha llegado hasta la provincia de Soria. La nueva bodega en Zayas de Torre empieza a dar sus primeros pasos. ¿Qué esperáis de este proyecto?

–La inversión alcanzará los 16 millones de euros y el proyecto culminará a mediados de 2027 y, previsiblemente, permitirá realizar la primera vendimia en 2026. Esta operación responde a una estrategia de expansión «altamente cualitativa», orientada a elaborar vinos de alta gama en una zona vitivinícola de gran potencial. La nueva bodega contará con los últimos avances tecnológicos, lo que permitirá respetar al máximo las cualidades de la uva procedente de viñedos ubicados por encima de los 1.000 metros de altitud. Con este movimiento fortalecemos nuestra presencia en las tres grandes zonas de la DO Ribera del Duero (Valladolid, Burgos y Soria), lo que permitirá una mayor versatilidad y riqueza en nuestras elaboraciones, adaptándonos mejor a la variabilidad climática de cada campaña.

–El vino ecológico llegó a la bodega en 2019, ¿cómo han evolucionado en el mercado y en la sociedad estos vinos?

–Desde nuestro punto de vista el que un vino sea ecológico debe ser, más que un argumentario de venta, una convicción de la bodega. El consumidor busca un vino por su calidad, que le guste y emocione, y si además es ecológico, mejor. Nosotros estamos muy satisfechos con nuestras 3 referencias ecológicas (Protos 9 meses, Protos Cuvée y Parcela de Sallana), asentándose en el mercado y con una gran crítica por parte de la prensa especializada.

–Recientemente habéis obtenido el reconocimiento a Mejor Bodega de España en la III edición de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic. ¿Qué supone este galardón?

–Una gran alegría, significa que estamos haciendo un buen trabajo. El enoturismo es vital en la comunicación y saber que una revista de este prestigio te tiene en cuenta es a la vez motivo de orgullo y de responsabilidad. Nunca nos hemos obsesionado con los galardones y aunque suene a tópico, no hay mayor reconocimiento que ser una marca de confianza después de casi cien años de existencia.

–Para terminar, ¿cómo va Carroa, el último proyecto vinícola de Protos que ha visto la luz en este 2025?

–Carroa es un vino singular que rinde homenaje al legado vitivinícola de Roa, especialmente al papel que desempeñó Anguix en la reconstrucción del viñedo de la Ribera del Duero tras la filoxera. Es un vino de corte moderno, pero con vocación de guarda, del que estamos muy orgullosos y con él, Protos sigue mirando hacia el futuro.