Programa 'Alimentos sin desperdicio'. E. N.

Alimerka evita el desperdicio de más de 1.100 toneladas de alimentos

La compañías ha entrgado productos a 68 organizaciones sin ánimo de lucro de Asturias y Castilla y León, por un valor económico estimado de 3.271.702 euros.

E. N.

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:10

Alimerka ha evitado que más de 1.100 toneladas de alimentos se convirtieran en residuos en lo que va de 2025. A través del programa 'Alimentos sin Desperdicio' la compañía da una segunda vida a productos retirados de la venta por razones comerciales mediante su donación a entidades sociales.

En concreto, la Fundación Alimerka entregó 1.122.182 kilos de alimentos procedentes de 160 tiendas y del almacén central a 68 organizaciones sin ánimo de lucro de Asturias y Castilla y León, por un valor económico estimado de 3.271.702 euros. Entre los productos más donados destacan yogures, artículos de panadería, verduras y hortalizas envasadas.

