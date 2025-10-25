Acecale y Mercadona renuevan su colaboración El acuerdo quiere garantizar y mejorar la protección de los derechos de los usuarios y consumidores en Castilla y León afectados por la enfermedad celíaca

El Norte Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 22:56 Comenta Compartir

La Asociación de celíacos de Castilla y León (ACECALE) ha renovado con Mercadona el convenio de colaboración que firmaron en 2019. El acuerdo quiere garantizar y mejorar la protección de los derechos de los usuarios y consumidores en Castilla y León afectados por la enfermedad celíaca.

En virtud de lo firmado, ambas partes se comprometen a potenciar la información a la sociedad desde la distribución comercial minorista al consumidor a través de las cadenas de supermercados Mercadona.

El convenio se ha materializado en el desarrollo del proyecto Recescyl (Registro interactivo de pacientes celíacos y sensibles al gluten de Castilla y León) que pretende crear un registro que permita aumentar su representatividad y establecer estrategias que logren atender mejor sus necesidades.