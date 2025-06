Alcaraz esquiva el hechizo de Fognini

Enric Gardiner Lunes, 30 de junio 2025, 19:51 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz se asomó durante unos instantes a un abismo al que solo han caído dos tenistas en la historia. Manolo Santana, en 1967, y Lleyton Hewitt, en 2003, han sido los únicos hombres en caer en primera ronda de Wimbledon como defensores del título. Durante muchos compases del partido ante Fabio Fognini, Alcaraz coqueteó con ser el tercero, pero solventó una papeleta complicadísima ante un genio de la raqueta y supera su primer obstáculo en el All England Club (7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6 y 6-1).

Cuatro horas y 37 minutos necesitó el de El Palmar, el cuarto partido más largo de su carrera, para despedir a Fognini, que jugó en este 2025 su último Wimbledon a sus 38 años. «No sé por qué es su último Wimbledon, porque con ese nivel puede seguir jugando tres o cuatro años», aseguró Alcaraz una vez que la tensión, los nervios y el miedo de una derrota histórica habían abandonado ya su cuerpo.

Y es que poca gente podría haber anticipado que un Fognini de 38 años y sin victorias ATP desde octubre del año pasado podría ser la piedra que fue este lunes.

El italiano incomodó a Alcaraz con un encuentro sin ritmo, en el que se jugaba a pocos golpes y en el que el murciano estuvo especialmente fallón. No es normal que cometa 62 errores no forzados ni que permita 21 bolas de rotura en contra. Fognini le generó más problemas al servicio que los que creó él. El servicio no funcionaba, muchos golpes carecían de puntería e incluso dejaba atisbos de que físicamente algo no marchaba bien.

Su frustración era más que visible en la pista. Se enfadó con un espectador, al que espetó un «¿tienes un problema? ¿Conmigo», consigo mismo: «No sé sacar, ni restar, es lamentable», e incluso con el nivel de su rival: «Con este nivel va a seguir jugando hasta los cincuenta años», le dijo a Juan Carlos Ferrero.

El partido discurría entre vaivenes. Alcaraz salvaba el primer set, pero perdía un 'break' en el segundo y desaparecía en el desempate. Volvía a emerger en el tercero, pero se desquiciaba en el cuarto.

Verle en un quinto set en la primera ronda de Wimbledon no es algo extraño, ya que le pasó en 2021 y 2022, pero por entonces aún no era campeón de Grand Slam y mucho menos un dos veces ganador en Londres. Nunca ha perdido un partido de primera ronda de Grand Slam (18-0).

Parón y sentencia

El registro estaba en peligro, pero Alcaraz se sacudió los nervios para ser el que primero atizara en el quinto parcial. Colocó un 3-0 que se paró cuando un espectador sufrió un problema en la grada seguramente relacionado con el terrible calor en Londres, donde se vivieron temperaturas de más de treinta grados.

Durante quince minutos, el encuentro estuvo parado, aumentando la incertidumbre sobre el resultado del mismo. Fognini y Alcaraz acordaron no calentar después del parón y el español no lo pagó. Del 3-0 pasó al 5-0. Sin titubeos, sin más complicaciones, sin meterse en más problemas innecesarios y salvando una primera ronda que apareció como apacible con el sorteo pero que se fue envenenando cuando un tenista como Fognini, fluido sin la presión de ser favorito, decidió jugar uno de los mejores partidos de los últimos años.

Ovacionado por la pista central y con la presencia de su familia en la grada, el italiano se marchó orgulloso y después de dar un gran espectáculo. «Ha sido un gran partido, pero puedo jugar mejor», explicó Alcaraz. «Jugar la primera ronda nunca es fácil, he entrenado muy bien, pero Wimbledon es especial. He intentado luchar contra mis nervios de la mejor manera que he podido», añadió.

El miércoles, volverá a la pista para medirse a Oliver Tarvet, un joven británico de 21 años que ha sorprendido pasando la previa siendo el número 719 del ranking y que venció en primera ronda al suizo Leandro Riedi por un triple 6-4.