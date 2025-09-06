El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jannik Sinner celebra su victoria. Reuters

Sinner tampoco falla a la cita final

Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

Perdió otro set, el segundo en el torneo, pero no cedió más. Jannik Sinner ha defendido con todo su liderazgo mundial, que solo mantendrá si ... el domingo vence a Carlos Alcaraz en la final del US Open. Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3h02'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  5. 5 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?
  6. 6

    Los Pichas, 20 años transmitiendo buen rollo y reventando escenarios
  7. 7

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  8. 8

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  9. 9

    El tiempo en las fiestas de Valladolid: vaivenes térmicos con temperaturas suaves y alguna llovizna
  10. 10

    James Blunt no es lo más irritante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sinner tampoco falla a la cita final

Sinner tampoco falla a la cita final