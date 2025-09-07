Sabalenka rompe la historia al ser la primera en 11 años que repite título en Nueva York La estadounidense Anisimova, de 24 años y octava del mundo, se quedó con las ganas de convertirse en la séptima campeona en 12 años en estrenar corona en Flushing Meadow

Dagoberto Escorcia Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:43 Comenta Compartir

Aryna Sabalenka, 27 años, ha entrado en la historia del Open de Estados Unidos. Es la primera que defiende el título con éxito en los últimos 11 años. La última fue Serena Williams. La rusa se coronó este sábado por segunda vez consecutiva en Nueva York y amplió su liderazgo en el circuito. La estadounidense Amanda Anisimova, de 24 años y octava del mundo, se quedó con las ganas de convertirse en la séptima campeona en 12 años en estrenar corona en Flushing Meadow. Perdió en dos sets por 6-3 y 7-6 (3), en 1h34'.

Sabalenka era la favorita. Era su tercera final consecutiva de Grand Slam en la temporada. Había perdido las finales del Open de Australia y también la de Roland Garros. Anisimova, sin embargo, dominaba en los enfrentamientos particulares 6-3, siendo la última victoria en las semifinales de Wimbledon de este año. Después en la final recibió tal lección por parte de Iga Swiatek que la hizo llorar cuando pronunciaba su discurso. El 6-0, 6-0 fue humillante. En cambio la derrota de ayer no lo fue. Dio la cara, resistió, luchó y hasta tuvo oportunidades para por lo menos forzar un tercer set.

En cuanto ganó el tie-break y vio que el título era otra vez suyo, Sabalenka se tiró a la pista y lloró. Era otra vez una tenista feliz. No podía ser que esta vez el título se le escapara. Había demostrado durante todo el torneo su poder. Un fenomenal juego, y una mentalidad ganadora. Después se fue al palco donde se encontraban sus familiares y su equipo, y allí se desahogó más mientras Anisimova contemplaba la escena con ojos llorosos, aunque unos minutos más tarde no aguantaría más y fue captada lamentando amargamente su derrota.

Una derrota digna

Había perdido su segunda final consecutiva. Pero en esta ocasión podía irse sin más dolor que ese. El de una derrota digna. Que seguramente para ella, que soñaba con repetir el título que consiguió cuando era junior ante Coco Gauff, habría colmado todas sus aspiraciones en este momento de su carrera.

Ampliar La tenista estadounidense Amanda Anisimova, en un lance de la final del Open Estados Unidos. AFP

Como todas las finales, las dos jugadoras comenzaron con nervios. Sabalenka pronto rompió el servicio de su rival para ponerse 2-0 por delante. Pero a continuación, Anisimova le dio la vuelta al marcador (2-3). Entonces se fue del partido. Sabalenka bordó su juego y sumó cuatro juegos consecutivos. Anisimova cometió más errores (15) por solo 4 de su rival. Así no podía ganar.

En el segundo set, la rusa parecía haber cogido carrerilla hacia el título cuando en el séptimo juego se puso 4-3 por delante al romper el saque de su adversaria, y mucho más cuando ganó su servicio y se quedó a un juego de la victoria. Pero entonces Anisimova reaccionó. Jugaba ante su público y quiso dar el resto. Forzó el tie-break, donde no pudo con el mejor servicio de Sabalenka.

La tenista rusa se va con su cuarto «major» bajo el brazo, cinco millones de dólares de premio y la victoria número 100 de su carrera y 56 victorias en lo que va de año.