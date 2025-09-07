Directo | Alcaraz y Sinner batallan en Nueva York por el último Grand Slam del año

Las cuatro siguientes han sido en 2025, incluidos dos Grand Slam, la de hoy será la tercera en un grande este año. Todo empezó en el Masters 1000 de Roma con victoria de Alcaraz quien también venció en la de Roland Garros. Sinner respondió ganando la final de Wimbledon y en su último choque, en la final del Masters 1000 de Cincinnati, se impuso Carlos Alcaraz.