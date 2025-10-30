El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Investigación Policía Nacional. PN

Desarticulada una red de amaños de partidos de tenis con ganancias superiores a 800.000 euros

La manipulación de resultados tuvo lugar en varios países y la Policía Nacional contribuyó en la organización EUROJUST para detener a uno de los 16 arrestados

C.P.S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:10

Comenta

La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Bulgaria, Francia y Rumanía, han detenido a 16 personas que formaban parte de una red de amaños de partidos de tenis entre los años 2018 y 2024. Se estima que los implicados obtuvieron unas ganancias que rondan los 800.000 euros. A través de las transacciones bancarias ejecutadas mediante la casa de apuestas se llegó a la conclusión que la red se usaba principalmente desde Bulgaria, aunque contaban con intermediarios en otros países.

Las sospechas comenzaron cuando varios tenistas de un nivel muy superior a sus oponentes -según el ranking ATP- perdieron partidos o algún set. Los tenistas eran principalmente franceses, aunque no se han revelado los nombres de los deportistas involucrados en los amaños. En dicho país es en el que más personas fueron arrestadas con un total de nueve.

La investigación comenzó años atrás y se demostró que había cuentas de apostantes que realizaban específicamente este tipo de selecciones. Además, se pudo probar que las mismas apuestas improbables se registraban de forma simultánea en distintos países, que fue lo que complicó el proceso. En España estuvieron implicados en la búsqueda la Fiscalía Anticorrupción, Juzgados Centrales de Instrucción núm. 3 y núm. 4, Audiencia Nacional, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y el CENPIDA del Servicio de Control de Juegos de Azar.

En el caso del país español, la Policía Nacional halló materiales probatorios de los hechos en Guadalajara y Valladolid. Esto fue de vital importancia para que la búsqueda coordinada por EUROJUST llegara a buen puerto. La red ya está desarticulada y solo falta profundizar en el número de personas que adulteraron el deporte, en este caso el tenis.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Desarticulada una red de amaños de partidos de tenis con ganancias superiores a 800.000 euros

Desarticulada una red de amaños de partidos de tenis con ganancias superiores a 800.000 euros