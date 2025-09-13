Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria
15 - 40
La volea de Jaume Munar se va fuera
15 - 30
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
Cuatro juegos seguidos de Munar ponen el set 4-2, con todo bastante encarrilado. Aunque el estilo de Elmer Moller, desenfadado a la par que efectivo, debe ser muy tenido en cuenta por el español.
4 - 2[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
40 - 15
Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
30 - 15
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
15 - 15
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 0
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
3 - 2[ SET 1 ]
El revés de Elmer Moeller se va fuera
40 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - 15
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
30 - 15
Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea
Mal arranque de Munar enjuagado con los dos últimos juegos. Set larguísimo, casi media hora para un 2-2 en el marcador.
2 - 2[ SET 1 ]
Jaume Munar con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Elmer Moeller se apunta el tanto
AD - 40
El golpe de Elmer Moeller se va fuera
40 - 40
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
AD - 40
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
40 - 15
El golpe de Jaume Munar se va fuera
1 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
40 - 30
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30
Elmer Moeller con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jaume Munar se apunta el tanto
15 - 15
La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red
15 - 0
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
0 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
15 - 30
Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
0 - 30
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 1[ SET 1 ]
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - AD
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red
AD - 40
El revés de Elmer Moeller se va fuera
40 - 40
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde.
¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
- 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
-
5
-
6
- 7 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
- 8 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
- 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
-
10
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.