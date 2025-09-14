El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Martinez

0 6

Holger Rune

15 1
Copa Davis

Directo | Martínez - Rune

Icono0 - 15

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono

SET PARA PEDRO MARTINEZ. Arranca bien el cuarto partido de la eliminatoria para España, con victoria cómoda en el primer set, 6-1.

Icono6 - 1

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera

Icono

Bola de set para Pedro Martínez que puede cerrar la primera manga por la vía rápida.

Icono40 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono30 - 15

Pedro Martinez falla su segundo servicio, doble falta

Icono30 - 0

Holger Rune estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono

BREAK DE PEDRO MARTINEZ. El español vuelve a romper el servicio de su rival y pone el 5-1 en esta primera manga.

Icono5 - 1

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera

Icono40 - 30

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono30 - 30

El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera

Icono30 - 15

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 15

El revés de Holger Rune se va fuera

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

Juego para Pedro Martínez que confirma el break anterior y pone un esperanzador 4-1 en el marcador del primer set.

Icono4 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono40 - 30

El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera

Icono30 - 30

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 15

El revés de Holger Rune se va fuera

Icono15 - 15

La contradejada de Holger Rune se estrella en la red

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

BREAK DE PEDRO MARTÍNEZ. El valenciano rompe el servicio de Rune que comete doble falta en un mal momento.

Icono3 - 1

[ SET 1 ]

Holger Rune falla su segundo servicio, doble falta

Icono

Bola de break para Pedro Martínez en este cuarto juego del partido.

Icono40 - 30

El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera

Icono30 - 30

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono30 - 15

El revés de Holger Rune se va fuera

Icono15 - 15

Gran resto de derecha de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

Pedro Martínez sigue muy firme con su servicio, juego en blanco para él.

Icono2 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono40 - 0

Impresionante passing shot de Pedro Martinez desde el fondo de la pista supera a Holger Rune y le sirve para ganar el punto

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera

Icono15 - 0

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Rune salva el juego con su servicio para el 1-1.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono40 - AD

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

Buena defensa de Pedro Martínez que provoca el fallo de Rune, bola de break para el español.

IconoAD - 40

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Pedro Martínez presiona el servicio de Holger Rune y pone el 40-40 en este segundo juego.

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono30 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono0 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono0 - 30

Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

Buen inicio de partido por parte de Pedro Martínez que gana fácil con su servicio.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono40 - 0

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono30 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono

Un Rune que este año se proclamó campeón del Conde de Godó y con un historial que contempla haber sido campeón de un Masters 1000, en 2022 en París.

Icono

El cuarto punto se lo va a disputar Pedro Martínez y Holger Rune. Tarea complicada para el español ante el número 11 del mundo aunque en su único enfrentamiento previo ganó Pedro Martínez, en octavos de Rotterdam este mismo año.

Icono

España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo para poder estar en la Final a 8 de Bolonia. De momento ya ha dado el primer paso con el triunfo en dobles y ahora tendrá una nueva “match ball” en este cuarto encuentro de la eliminatoria.

Icono

Tampoco empezó bien el encuentro de dobles disputado hace unas horas en el que August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponían por 6-1 en el primer set. Pero la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar le daba la vuelta al encuentro, devolviendo la emoción a la eliminatoria.

Icono

El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono

Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

