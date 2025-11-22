El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pablo Carreño

---

Jan-Lennard Struff

---
Semifinales

Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final

Icono

Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff se han enfrentado en cuatro ocasiones previamente, con tres triunfos del español y uno del alemán. Carreño ganó en Winston-Salem en 2016, Struff en Auckland en 2019 y el asturiano se impuso en los dos últimos, en Hamburgo en 2019 y el Masters 1000 de Madrie en 2020.

Icono

En cuartos de final ante la República Checa, Carreño cayó en su partido ante Mensik, primero de la serie por 2-0, mientras que Struff también fue derrotado por 2-0, en sendos tie breaks, frente al argentino Etcheverry.

Icono

El primer punto de estas semifinales entre España y Alemania se lo disputarán Pablo Carreño, numero 89 del mundo, y Jan-Lennard Struff, número 84.

Icono

En la final espera ya Italia que con paso firme se ha plantado en su tercera final consecutiva tras derrotar a Bélgica.

Icono

España consiguió superar a la República Checa en cuartos de final y Alemania hizo lo propio ante Argentina para plantarse en esta semifinales y poder seguir soñando con levantar el título.

Icono

Buenos días y bienvenidos a primer encuentro de esta eliminatoria de semifinales de Copa David que enfrenta a España y Alemania.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  4. 4 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  5. 5 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  6. 6 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets
  7. 7

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  8. 8

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  9. 9

    Arde un contenedor en La Rondilla y daña la parte trasera de un coche
  10. 10 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final

Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final