El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
Carlos Alcaraz, con el muslo vendado, en la final de la ATP FInals ante Sinner. Afp

Alcaraz, objetivo Australia 2026

El murciano descansará unos días antes de comenzar a preparar la temporada 2026

Enric Gardiner

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Descartado ya de la Copa Davis, Carlos Alcaraz descansará los próximos días hasta recuperarse del edema que sufre en el isquiotibial de la pierna derecha y comenzará después una pretemporada en la que el objetivo está marcado: llegar en las mejores condiciones posibles a Australia.

El torneo oceánico, que comenzará el 12 de enero, es el único Grand Slam que falta en las vitrinas de Alcaraz y este año tendrá la oportunidad de convertirse en el más joven en la historia en conquistar los cuatro Grandes, superando el registro de Rafael Nadal.

De momento, el murciano solo tiene una parada programada en su calendario, una exhibición en Miami el 8 de diciembre en la que se juntará a Emma Raducanu, Amanda Anisimova y Joao Fonseca. Seguramente no sea el último partido amistoso que dispute como preparación para el viaje a Melbourne, ya que no suele jugar torneos previos, sino que confía más en estas exhibiciones para ponerse a tono de cara al Grand Slam.

Además, horas después de confirmarse su ausencia en la Copa Davis, se anunció su participación el año que viene en la Laver Cup de Roger Federer, donde participará por tercer año consecutivo. Este evento será en Londres en septiembre.

El riesgo que corría Alcaraz de haber jugado en Bolonia era de agravar su lesión y poner en peligro la participación en Australia, por lo que la recomendación médica, tanto del suyo personal como del de la Federación Española, era que renunciara al torneo y se centrará en recuperarse. A sus 22 años, el de El Palmar tendrá muchas otras oportunidades en el futuro para agregar la ensaladera a su palmarés. Por el momento, el objetivo pasa a ser el Abierto de Australia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  6. 6 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana
  10. 10

    Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alcaraz, objetivo Australia 2026

Alcaraz, objetivo Australia 2026