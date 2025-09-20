El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alcaraz se estrena con victoria en la Laver Cup

El equipo europeo dominó el primer día de la Laver Cup con un Carlos Alcaraz que aportó un punto en el dobles

Enric Gardiner

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:58

Europa empezó demostrando músculo ante el resto del mundo y les dominó por 3-1 en la primera jornada de la Laver Cup disputada este viernes en San Francisco. El equipo capitaneado por Yannik Noah, el último francés en ganar Roland Garros, se llevó los dos enfrentamientos de individuales y el dobles, en el que debutó Carlos Alcaraz.

Pese al contundente 3-1, el formato de la exhibición promete igualdad hasta el último día ya que este sábado cada partido cuenta dos puntos y el domingo se aumenta a tres puntos.

Europa, que ha ganado cinco de las siete ediciones del torneo, incluyendo la última en la que debutó Alcaraz, abrió tierra de por medio con las dos victorias individuales en la jornada de día. Casper Ruud se impuso al gigante Reilly Opelka por 6-4 y 7-6 (4), mientras que Jakub Mensik sufrió un poco más para deshacerse de Alex Michelsen por 6-1, 6-7 (3) y 10-8.

El único punto del equipo del resto del mundo lo logró Joao Fonseca, el protegido de Roger Federer, que venció a Flavio Cobolli por 6-4 y 6-3. Con la posibilidad de marcharse empatados al sábado, Alcaraz hizo pareja con Mensik para evitarlo y dar una ligera ventaja a Europa, y en un apretado partido ante Taylor Fritz y Michelsen lo consiguieron (7-6 (7) y 6-4).

Alcaraz se maneja bien en la Laver Cup y ha ganado los dos partidos que ha disputado en individuales, dando cinco puntos a Europa, y tiene un registro de 2-1 en dobles, cosechando un total de cuatro puntos para los europeos.

Su vuelta a la pista se producirá este sábado para medirse a Fonseca el que se anticipa como el gran duelo del torneo, porque nunca se han enfrentado en el circuito profesional, aunque sí han entrenado juntos.

Para asegurar la corona de la Laver Cup, uno de los dos equipos tendrá que llegar hasta los trece puntos. Con ocho puntos en juego este sábado, la competición se asegura que incluso en el caso de un pleno de Europa, ganando los cuatro partidos, el título seguirá en juego el domingo.

