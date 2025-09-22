Alcaraz conoce su camino en Tokio: debuta ante Báez El murciano volverá a la competición oficial esta semana en el ATP 500 de Tokio donde debutará ante el argentino Báez

Acabada la exhibición de la Laver Cup, donde Europa perdió el título frente al Resto del Mundo, Carlos Alcaraz vuelve esta semana a la competición oficial al disputar el ATP 500 de Tokio. Será el debut del español en Japón, después de optar en 2023 y 2024 por jugar en Pekín, donde el año pasado consiguió el título, y su primer partido será ante el argentino Sebastián Báez, al que ha vencido siempre. Alcaraz se impuso en las Next Gen Finals de 2021 y en el US Open 2022. En ambas ocasiones acabó alzando el título.

El camino del español le mediría con Alejandro Tabilo, finalista en Chengdú esta semana, en segunda ronda, con Frances Tiafoe en cuartos de final y con Casper Ruud o Denis Shapovalov en semifinales. Lo más peligroso está en el otro lado del cuadro, donde la mayor amenaza es Taylor Fritz, que viene de conseguir dos triunfos vitales para que su equipo ganara la Laver Cup, derrotando a Alcaraz y a Alexander Zverev.

En el mismo torneo, Alcaraz, además de caer ante Fritz, consiguió triunfos frente a Francisco Cerúndolo en individuales y en dobles junto a Jakub Mensik y Ruud.

Al no jugar en Pekín, Alcaraz renuncia a defender el título y los 500 puntos que consiguió al derrotar a Jannik Sinner en la final del año pasado, pero los podrá recuperar en Tokio ya que es un torneo de la misma categoría y se juega la misma semana. El número uno no corre peligro, porque el murciano tiene una ventaja de 760 puntos y, además, Sinner solo puede sumar 170 esta semana porque defenderá en Pekín los 330 que sumó por alcanzar la final en 2024.

Tokio, torneo que se juega en las mismas condiciones que la Laver Cup, es decir, bajo techo y sobre pista dura, será el torneo que utilice Alcaraz de cara al Masters 1000 de Shanghai, que se jugará del 1 al 12 de octubre. Después, el murciano se marchará a Arabia Saudí para jugar la exhibición Six King Slams, del 15 al 18 de octubre. Ahí se embolsará 1,2 millones de euros por participar y si ganara el torneo se llevaría 3,8 millones de euros adicionales.

De ahí se irá a París-Bercy, para el último Masters 1000 de la temporada, del 27 de octubre al 2 de noviembre, y cerrará el curso con las Finales ATP de Turín, para las que ya está clasificado (9 al 16 de noviembre), y con las Finales de la Copa Davis (18 al 23 de noviembre) si recibe la convocatoria de David Ferrer.