Wessel-Bell anuncia su adiós a la selección española

El zaguero de El Salvador, John Wessel-Bell, ha decidido poner punto y final a su trayectoria con la selección española de rugby XV, tras más de 30 caps, y lo hace a través del siguiente comunicado:

«Yo, John Wessel-Bell, he decidido renunciar a las convocatorias del equipo nacional para centrarme en mi vida familiar y personal, y lo hago después de haberme sacado una espinita que tenía clavada desde hace años y de haber contribuido a la clasificación del equipo nacional para el próximo Mundial. Un hito que se nos ha negado durante mucho tiempo, a pesar de habérnoslo ganado a pulso con nuestro trabajo y entrega en el campo. Ese merecido éxito ha llegado, por fin, y por eso ahora puedo retirarme con la satisfacción del deber cumplido», explica en una nota. «Han sido muchos años de alegrías, compañerismo, lucha conjunta, ilusión, crecimiento y entrega, que siempre llevaré en el corazón, porque para mí ha sido un honor y un privilegio haber formado parte del combinado español y haber podido defender los colores de este país, que tan bien me ha acogido siempre, tanto a mí como a mi familia, desde que llegué, hace ya ocho años», asegura antes de apuntar que continuará en el club chamizo. «Agradezco la confianza que han depositado en mí durante todo este tiempo, que me ha incentivado a seguir mejorando como jugador y como persona, lo que espero continuar haciendo en mi club, El Salvador, con el que aún tengo importantes e ilusionantes retos que afrontar. Ahora, a mis 35 años, quiero centrarme en mi familia y en mi club, tras más de cinco años participando en las concentraciones y convocatorias de la selección española, que siempre voy a recordar con cariño, ya que me han permitido conocer a grandes compañeros y técnicos y adaptarme aún mejor a este país».