El pulso entre El Salvador y VRAC estrena curso este domingo en Pepe Rojo

Pepe Rojo vuelve a vibrar este domingo con un estreno especial de temporada, puesto que Inexo El Salvador y VRAC Entrepinares escenificarán en el derbi el partido más atractivo que se puede ver en el rugby español (domingo en Pepe Rojo, desde las 13:00 horas). El sorteo volvió a resultar caprichoso, reeditando uno de los encuentros que decidió los títulos de liga y Copa no hace tanto.

El Salvador, anfitrión en esta ocasión, ha realizado una buena pretemporada y, aunque cuenta en sus filas con varias incorporaciones (Javier Coronel, Clement Fontaine, Bauti Arranz, Jerónimo Alonso, Daniel Chico, Unax Zurriarain, Gauthier Minguillón, Matheo Trik, jugador de la FER que, por tanto, no podrá disputar este choque, y José María Conde, recién llegado a la disciplina blanquinegra), ha mantenido el grueso de la plantilla, lo que ha sido muy positivo para llegar a esta cita en buenas condiciones.

Enfrente tendrá a un Quesos que, al igual que los colegiales, ha introducido algunos cambios en sus filas, con jóvenes de mucho potencial y otros más experimentados. Un VRAC que no podrá disputar el trofeo internacional de la Copa Ibérica, pero está dispuesto a darlo todo y un poco más para poder alzar los otros tres títulos restantes.

«El trabajo de pretemporada ha sido exigente y es el momento para reflejarlo. Son partidos en los que hay cierto nerviosismo, ya que todo el mundo quiere empezar la temporada con buen pie. Debemos controlar mucho todas esas situaciones, intentar minimizar errores y meter presión al rival. Debido a que es un derbi entiendo que los jugadores salgan al terreno un poquito más revolucionados. Pero estoy seguro de que hemos hecho bien nuestro trabajo, y que estamos preparados para este comienzo de temporada duro», analiza Diego Merino en la previa.

«Va a ser un encuentro muy duro, tanto físicamente como en los contactos, y que seguramente se lleve el que sea capaz de reaccionar mejor y más rápidamente a las imprecisiones que puedan producirse, sobre todo en situaciones de transición y en la finalización», apunta por su parte Álvaro Gorostiza.

Convocatoria del Inexo El Salvador

La lista con la que cuenta Gorostiza es la formada por: José María Conde, Reuben Du Plooy, Julio Sanz, Pablo Torres, Javier Coronel, Jacobo Ruiz, Rodrigo Fernández, Clement Fontaine, Fernando Romanos, Bauti Arranz, Rodrigo Pelaz, Facu Munilla, Martín Peña, David Barrios, Lucas Santa Cruz, Jaime Powys, Diego González, Santi Ortega, Saúl Alonso, Unax Zurriarain, Jerónimo Alonso y Gauthier Minguillón.

Convocatoria del VRAC Entrepinares

El conjunto quesero, por su parte, ha convocado para el derbi a: Alberto Gómez, Marcos Muñiz, Fernando Domínguez, Álvaro Pírez, David Gallego, Giorgi Turabelidze, Mauro Genco, Kalo Kalo Gavidi, Alejandro Pérez, Arnau Ojeda, Manuel Pérez, Martín Serrano, Andrea Mastouri, Gabriel Vélez, Pedro Cane, Gonzalo Domínguez, Sam Hollingsworth, Alejando Alonso, Fran González del Pino, Mauro Perotti, Sergio Molinero, Pablo Mateos, Miguel Lainz y Baltazar Taibo.