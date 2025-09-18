El Colina Clínic El Salvador arranca con un título en juego

El Norte Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:20 Comenta Compartir

Empieza la temporada para Colina Clínic El Salvador, y qué mejor forma de hacerlo que luchando por un primer título, la Supercopa Iberdrola, que les enfrentará, este sábado (15:30 horas) a Sant Cugat, en el Estadio Nacional Complutense de Madrid. Un escenario en el que las vallisoletanas estarán arropadas por su afición, ya que el club ha organizado un viaje en autocar, que partirá desde la Plaza de la Universidad, para acompañar a las jugadoras en su primer reto del presente curso.

Tras la magnífica campaña anterior, el cuadro chamizo llega a esta final «con muchas ganas de seguir creciendo como grupo», según apunta su técnico, Michael Walker-Fitton, quien recuerda que «han pasado cuatro meses desde el último partido, y las jugadoras están deseando jugar y competir». «Hemos preparado, de la mejor manera posible, este primer título de la temporada, con una última convivencia en Francia, el fin de semana pasado, en el que se han hecho buenos entrenamientos, los cuales se han visto reflejados en el encuentro que disputamos ante A.S Bayona - en el que las colegiales se impusieron por 0-66-», añade el técnico blanquinegro.

En su opinión, este título de la Supercopa «es el premio al buen trabajo realizado el pasado año» y para optar a él cuenta con prácticamente todo el equipo que logró la liga y la Copa de la Reina, más las nuevas incorporaciones que «están aportando muchísimo al grupo», reconoce Walker-Fitton.

Ampliar Jorge Gris

Una de las últimas en llegar ha sido la internacional con España XV y Seven, Amaia Erbina, que se ha añadido a las también novedades de esta campaña Daniela García, Irati Clavero, Leire Markiegi e Idoia Goya, y muchas de ellas podrán disfrutar de sus primeros minutos de competición con Colina Clínic El Salvador en este compromiso.

La convocatoria para esta primera cita de la temporada queda conformada por: Carla Méndez, Kiara Espósito, Elisa Castro, María Miguel, Tecla Masoko, África Vílchez, Irati Clavero, Paula Garrido, Leire Markiegi, Carla Villegas, Matilda Toca, Claudia de la Loma, Carmen Martos, Belsay Escudero, Bea Ribera, Belén Castellano, Inés Antolínez, Sidorella Bracic, Daniela García, Amaia Erbina, Jimena Torres, Isa Sierra y Bingbing Vergara.