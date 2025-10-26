El Colina Clínic pasa el rodillo también en San Cugat

El Norte Valladolid Domingo, 26 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Colina Clínic El Salvador sigue imparable. Con un juego que resulta imposible de contrarrestar, ya que su presión continua impedía a las locales circular el balón con comodidad, a pesar de estar en su campo, y les dio el absoluto dominio del oval durante prácticamente todo el encuentro, en el que desarrollaron al máximo su potencial. Trabajo redondo de las pupilas de Michael Walker-Fitton, que llegaron a tierras catalanas con la lección aprendida de la pasada temporada.

Las vallisoletanas salieron con todo, para controlar el juego desde el primer minuto, y sacaron todas sus armas para lograr un primer ensayo en el minuto 3, de Bingbing Vergara, que estuvo sublime en la primera mitad, al que añadió otros dos puntos de la conversión, para situar el 0-7 en el marcador de Zem La Guinardera.

San Cugat Marina García, Carla Arca, Mireia de Andrés, Paula Domínguez, Kinza Olsen, Sara Marín, Sira Cabrera, Irene Aires, Rita Hinojosa, Inés Bueso, Ana Harris, Esther Moraleda, Bet Segarra, Romane Boue, Lara Cook. También jugaron Carmen Menacho, Alba Albarellos, Carlota Barange, Maitane Ibáñez, Lali Agramunt, Paula Xutglà, María Cid. 5 - 56 Colina Clínic Inés Antolínez, María Miguel, Carla Méndez, Belén Castellano, Belsay Escudero, Bea Rivera, Kiara Espósito, Elisa Castro, Bingbing Vergara, Carla Villegas, Leire Markiegi, Paula Garrido, Amaia Erbina, Claudia de la Loma, Matilda Toca. También jugaron Irati Clavero, Jimena Torres, Idoia Goya, Anota Árbitro: Joaquín Santoro Ferreiro (Comité valenciano). Mostró cartulina amarilla a Sara Marín (m.21), de Sant Cugat y a Elisa Castro (m.35), de Colina Clínic El Salvador.

Marcador: 0-7 (m.3), ensayo de Bingbing Vergara que transforma ella misma. 0-12 (m.12), ensayo de María Miguel. 0-15 (m.22), golpe de castigo que convierte Bingbing Vergara. 0-22 (m.28), ensayo de Carla Méndez que pasa Bingbing Vergara. 0-27 (m.40), ensayo de Amaia Erbina. 5-27 (m.42), ensayo de Bet Segarra. 5-34 (m.48), ensayo de castigo. 5-39 (m.52), ensayo de Leire Markiegi. 5-46 (m.54), ensayo de Amaia Erbina que pasa Carla Villegas. 5-51 (m.58), ensayo de Claudia de la Loma. 5-56 (m.80), ensayo de María Miguel.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Iberdrola, disputado en Zem La Guinardera de Sant Cugat, Barcelona.

Esa ventaja tan temprana dio alas al cuadro blanquinegro, que supo hacer valer tanto la velocidad de sus centros y alas, como la potencia de sus delanteras, sorprendiendo constantemente a las jugadoras rivales, que tuvieron que emplearse a fondo para impedir más marcas del Colina Clínic.

Pero en el minuto 12, la «try woman», María Miguel, lograba posar el oval en la línea de ensayo local, tras un touch-maul, para sumar otros cinco puntos al casillero de las colegiales. Parecía un encuentro cómodo, pero nada más lejos de la realidad, a pesar del resultado, porque las catalanas desplegaron una gran defensa. Aún así, las visitantes seguían añadiendo puntos, gracias a un golpe de castigo, por fuera de juego de Sant Cugat, que transformó Bingbing Vergara (0-15).

Las catalanas, con una jugadora menos, llegaron en escasas ocasiones a la línea de 22 blanquinegra, pero no pudieron sacar rédito de ello, puesto que se toparon con una férrea defensa de las visitantes, a partir de la cual construyeron nuevos ataques, que se tradujeron en otros dos ensayos: de Carla Méndez, tras varias fases, que convirtió Bingbing Vergara, y de Amaia Erbina, sobre la bocina, que dejaba el electrónico en 0-27 al descanso.

Tras la reanudación, las barcelonesas hicieron acopio de una entrega a prueba de bombas, a pesar de ir por debajo en el tanteo, y buscaron con ahínco el ensayo de honor, lográndolo en el minuto 42, a través de Bet Segarra, que se escapó de la zaga visitante -con una pieza menos, tras la amarilla de Elisa Castro en el minuto 35- para subir cinco puntos al casillero de su equipo. Fueron los únicos que pudieron lograr las locales, ya que las colegiales volvieron a retomar su impulso para ir añadiendo marca tras marca, gracias a su perfecto planteamiento del juego. Y eso que en la segunda mitad no pudieron contar con Bingbing Vergara, quien se lesionó al final del ecuador del partido, a la que sustituyó Leire Markiegi.

Empezaron con un ensayo de castigo, tras una gran jugada de Matilda Toca, al que se sucedieron otros cuatro: de Leire Markiegi, Amaia Erbina, Claudia de la Loma y María Miguel, este ya con el tiempo cumplido, aprovechando que el juego seguía vivo, con el que las visitantes establecerían el definitivo 5-57.

Cinco puntos más para Colina Clínic El Salvador, que no solo no conoce la derrota en este inicio liguero, sino que, además, ha logrado sumar todos los puntos en liza, al incluir los bonus ofensivos de cada duelo.

Temas

San Cugat del Valles